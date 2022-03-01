Власти Владимира подали заявку на покупку 80 новых троллейбусов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Хорошая новость — возможно, что в не столь отдаленном будущем областной центр, наконец-то, сможет практически полностью обновить муниципальный парк троллейбусов. Во всяком случае, шанс на это есть.

На днях появились слухи, что мэрия Владимира объявила конкурс на закупку новых троллейбусов. Это стало бы большой неожиданностью, так как ранее власти столицы региона заявляли, что новые троллейбусы покупать не планируется, да и не на что. До сих пор владимирцы ждут, когда в город прибудут долгожданные 17 автобусов, которыми и хотели обновить автопарк муниципального «Владимирпассажиртранса», а о троллейбусах и речи не велось.

Однако в горадминистрации частично слух о троллейбусах подтвердили, хотя на деле все не совсем так, как утверждалось.

- В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассматриваются заявки разных регионов на обновление подвижного состава, в том числе и электротранспорт. Мы действительно подготовили пакет соответствующих документов, который вошел в состав общей заявки от нашего региона, и передали ее в департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, - рассказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович.

В мэрии уточнили, что данная заявка направляется в Министерство транспорта России, но это не дает стопроцентной гарантии, что ее одобрят, во всяком случае, быстро.

- Конкретное количество машин — 80 единиц троллейбусов, но рассмотрение будет проходить на федеральном уровне, с определением приоритетов — это мы прекрасно понимаем, - резюмировал Александр Карпилович.

По словам градоначальников, если все-таки повезет, то электрический подвижной состав муниципального перевозчика окажется практически полностью обновлен, а последние новые машины, как известно, поступали во «Владимирпассажиртранс» около 10 лет назад.

Пока в мэрии не называют никаких конкретных сроков и, тем более, сумм. Не говоря уже о том, что до объявления госзакупки в этой истории еще очень далеко.