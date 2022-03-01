Новый мост через Клязьму под Владимиром построят в 2022 году

Так выглядело строительство моста на 24 февраля. Фото предоставлено ГК "Автодор".

Пока власти региона и областного центра только готовят документацию на возведение второго моста через Клязьму в границах Владимира, буквально по соседству такое строительство уже вовсю ведется. Дорожники рассказали о том, каким будет еще один мост через вторую по величине реку Владимирской области, и что он даст региону.

Сооружение воздвигнут в рамках строительства второй очереди автобана М-12. Мост расположится рядом со своим «коллегой», который находится на Южном обходе Владимира федеральной трассы М-7.

По словам специалистов, общая длина нового моста составит 206 метров 49 сантиметров, в то время как полная его ширина равна 23,7 метра, причем ширина самой проезжей части составит 15 метров.

Согласно проекту, количество пролетов, которые выполнят из металлоконструкций, в том числе над рекой, составит четыре штуки, а все сооружение будет покоиться на пяти бетонных опорах. Для транспорта запланировали четыре полосы, а вот пешеходам не повезет — для них тротуаров не предусмотрено. Более того, на мосту не окажется даже технических переходов.

Строится мост в месте, где ширина русла Клязьмы составляет от 30 до 40 метров.

- Сваи на береговых опорах будут монолитные, заводские, на русловых собираются каркасы из арматуры, и все это бурится буровой установкой, устанавливается, заливается бетоном, а снизу на опорах будут расширения до двух метров, - рассказал ведущий специалист владимирского филиала ГК «Автодор» Павел Пенин.

Что касается количества транспорта, который может курсировать по новому мосту, то пока дорожники точных прогнозов не дают, однако уже сейчас понятно, что нагрузки окажутся хотя и «стандартными» для дороги первой категории, но в целом все же довольно существенными. Поэтому от своего «коллеги» с трассы М-7 отличия будут. В частности, на старом мосту полос всего две, к тому же он принадлежит ко второй категории дорог.

В «Автодоре» уверены, что польза от моста будет существенной, особенно с учетом того, что через регион проходят сразу две крупных федеральных трассы — М-7 и Р-132 «Золотое кольцо», а со временем добавится третья – М-12.

- На Южном обходе Владимира ситуация с пробками несколько неудовлетворительная — бывает большое количество заторов. А запуск этого кусочка нашего этапа позволит очень сильно разгрузить часть трассы М-7 «Волга», что пойдет всем на пользу, - объяснил Павел Пенин.

Если все пойдет по плану, новый мост через Клязьму дорожники сдадут уже в сентябре 2022 года. Ранее в ГК «Автодор» сообщали, что в этом же году, если не произойдет неприятных неожиданностей, откроется так называемое рабочее движение, то есть движение по уже готовым участкам нового автобана. Правда, до сих пор нет ясности — будут ли эти участки платными, или временно их оставят для водителей без оплаты проезда.