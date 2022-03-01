Владимирцы мечтают об аквапарке и общественных туалетах

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Ростуризм совместно с корпорацией развития ВЭБ.РФ создал онлайн-платформу, где до 15 марта можно оставить свои предложения и пожелания по обновлению популярных туристических направлений. «Большое Золотое кольцо» охватывает несколько регионов ЦФО: Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Рязанскую, Тверскую, Московскую, Ярославскую и Тульскую области.

Жители Владимирской области оказались самыми активными (а может недовольными?) и направили 40 предложений, которые касаются и дорожной инфраструктуры, и развития туризма и сохранения исторического наследия.

Даешь больше развлечений!

Владимирцы мечтают о том, чтобы в городе, наконец, появился свой аквапарк. К слову, еще в 2017 году говорили о том, что в комплексе «Дворянский пассаж» на Студеной горе на месте бывшего противотуберкулезного диспансера, откроют аквапарк. Однако этого не произошло. Теперь появления водного развлечения ждут в 2023 году в Суздале, он должен появиться на территории главного туристического комплекса. Парк будет насыщен аттракционами, саунами и будет работать круглый год. Дождемся мы этого объекта или нет — покажет время.

Также жители областного центра хотят, чтобы в парках было больше каруселей не только для детей, но и для молодежи. А также неплохо было бы украсить парки различными арт-объектами.

Кроме того, предлагается организовать туристические прогулки на дирижабле (10-12 мест, с гидом) по маршруту Суздаль-Владимир-Боголюбово, а также разработать два маршрута узкоколейного ретро-трамвая, чтобы связать между собой все основные достопримечательности Суздаля. Еще один туристический одноколейный трамвай на литиевых аккумуляторах предлагают пустить по Владимиру — от вокзала до парка по имеющимся железнодорожным путям.

Велодорожки и уютный вокзал

Не хватает владимирцам и современных велодорожек. Жители предлагают создать ее от Владимира до Боголюбова. Совместно с прокатом велосипедов и самокатов это позволит увеличить количество туристов. Также можно сделать междугороднюю велодорожку с нескользящим ровным покрытием.

- Самое простое – сделать две велодорожки в двух направлениях – одна гравиевая вдоль Нерли и одна асфальтовая вдоль трассы на Суздаль. Велодорожки могут иметь ответвления в населенные пункты, находящиеся на пути, а также вдоль них можно поставить придорожные кафе, - пишут на сайте.

Также есть предложения о создании выделенной велодорожки от центра Владимира до Загородного парка.

Вообще, чувствуется, что владимирцам очень не хватает сопутствующей туристической инфраструктуры. Так, от 33 региона были предложения об обновлении владимирского вокзала. Он должен стать комфортным для всех слоев населения внутри и привлекательным снаружи.

- Круглое помещение внутри можно приспособить под чайную, капсульный хостел, детскую. Балкон – под фудкорт. Автовокзал, напротив, должен реставрироваться симметрично. Соседнее депо можно сохранить и отреставрировать в дореволюционном стиле, - предлагают жители.

Кроме того, пишут о необходимости связи между железнодорожным вокзалом Владимира и Суздалем, предлагая пустить вместительный скоростной трамвай, на который можно быстро пересесть с поезда.

Не забыли владимирцы и о пешеходном центре на Большой Московской. Улицу предлагают сузить до двух полос и на освободившемся пространстве организовать тротуары, велодорожки и клумбы с деревьями, летние веранды кафе. Саму же улицу выложить брусчаткой.

Общественные туалеты в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Упомянули и о больной теме — о бесплатных общественных туалетах. Они должны быть оборудованы унитазом, мылом, водой, туалетной бумагой, электричеством и уборщицей. Идеальные туалеты, по мнению автора, поставили в Татарстане.

Сохранить историческое наследие

Также жители региона просят восстановить интерьеры и парк в усадьбе Храповицкого с возможностью проведения в здании экскурсий и концертов. А еще предлагают создать туристический маршрут к арт-объекту «Лыковский шишак», открыть музей-стоянку Сунгирь (наподобие музея-стоянки Костенки в Воронежской области) и вспомнить о забытых легендах.

В частности, в Селивановском районе много лет живет легенда о тропе богатыря Ильи Муромца. В месте Спас-Железино богатырский конь оставил на гранитном валуне след своего огромного копыта. Этот валун, хотя и расколотый на части, до сих пор находится примерно в 400 метрах от погоста, где по преданию раньше стоял деревянный храм. На одной из граней камня при желании и сегодня можно увидеть силуэт лошадиной головы. Чем не туристическое место?

Жители Кольчугинского района хотели бы разработать маршрут по старой «стромынской дороге», а также восстановить Барский дом. А жители Коврова уверены, что в городе необходимо создать интерактивный музей оружия, в котором должен быть тир, где можно будет пострелять из исторического и современного огнестрельного боевого оружия. Музей может содержать и открытые площадки с военной техникой, воссозданными локациями военных мест. А рядом создать музей мотоцикла «Ковровец» с элементами интерактива.