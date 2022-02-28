Во Владимире на стоимость проезда в общественном транспорте повлияла зарплата кондукторов

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Как известно, с февраля во Владимире впервые за три года поднялась стоимость проезда в общественном транспорте, причем впервые ее разделили в зависимости от способа оплаты — проезд наличными оказался дороже «безнала». Многие жители тут же потребовали объяснений.

В ходе прямого эфира, состоявшегося в областном Центре управления регионом, директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова затронула несколько важных тем, включая историю с подорожанием проезда в столице региона.

Сперва глава главного тарифного ведомства Владимирской области опровергла постулат о том, что стоимость проезда не пересматривали в течение нескольких лет. Оказывается, еще год назад мэрия вышла с предложением на 1 рубль поднять цены в автобусах и троллейбусах.

- Но как выяснилось, пассажиропоток вырос, и когда мы сопоставили расчеты, то вышло, что тариф должен был быть заморожен, - объяснила Мария Новоселова.

Иными словами, хотя, по объективным причинам, повышать стоимость проезда не стали, но пересмотр его все же произошел. Тем не менее, известно, что перевозчиков старые цены не устраивали — во многом из-за выросшей стоимости топлива и других необходимых вещей. Так что в нынешнем году мэрия вновь подала заявку на пересмотр тарифа. Но на этот раз власти города попросили дифференцировать его в зависимости от способа оплаты — наличным и безналичным расчетом, причем первый в итоге оказался дороже на два рубля. Выяснилось, что всему виной… зарплата кондукторов.

- В себестоимость перевозки включена статья, которая напрямую зависит от способа оплаты — это содержание наших уважаемых кондукторов. Когда заходите в троллейбус и оплачиваете проезд, вы, к примеру, не смогли подобрать нужную сумму (без сдачи -авт.), и кондуктор будет с вами работать. Если же платите безналичными — жест вполне себе короткий, - объяснила Новоселова. - Хотя и кондуктор все равно никуда не денется.

Проще говоря, если зарплата водителей учитывается наряду с топливом и запчастями для автобусов, то с кондукторами история иная — чем больше они затрачивают сил на обслуживание пассажира, тем больше им требуется компенсация. Одно дело, когда человек только приложил к валидатору карточку, и другое, когда приходится отсчитывать ему сдачу, то есть — производить определенную финансовую операцию. Плюс ко всему, играет важную роль тот факт, что при работе с наличными необходимы услуги инкассации — в отличие от «безнала», выручку следует сдавать.

- Поэтому было принято решение — фонд оплаты труда кондукторов разделился: в него вошли 70 процентов от средств с наличных расчетов, и 30 по «безналу», - говорит Мария Новоселова. - Плюс услуги инкассации.

Что до автоматизированной системы, то посчитать число проехавших труда вовсе не составляет — все они регистрируются валидаторами.

Также Мария Новоселова напомнила, что власти Владимира предлагали ввести, помимо разделения на наличный и безналичный расчет, ночной тариф, но алгоритм не предоставили.

- Экономических составляющих, позволяющих разделить день ночь, мы не нашли, и разделения не произошло, - резюмировала Новоселова.

Как отметила глава департамента цен и тарифов, в настоящее время многие соседние регионы уже перешли на дифференцированную систему оплаты проезда, так что ничего нового Владимир не изобретал.