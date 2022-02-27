Около четырех тысяч владимирцев до сих пор ждут выдачи льготных лекарств

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Проблема обеспечения льготными лекарствами остается одной из самых острых в регионе. Депутаты областного парламента на последней сессии вновь призвали к ответу директора департамента здравоохранения Артема Осипова. Он вновь заверил, что ситуация находится под контролем, лекарства по мере возможности закупаются.

- Количество денег, которые были доведены на льготное лекарственное обеспечение, в 2022 году больше, чем было предусмотрено в прошлом году. Количество выписанных рецептов на текущую дату уже на несколько тысяч больше, чем было выписано в том году. Что касается закупки дешевых лекарственных препаратов (именно об этом говорили в своем обращении родители детей-инвалидов), то это в принципе невозможно, потому что эта процедура регулируется 44-м федеральным законом. Есть требования нормативно-правовых документов, которые определяют порядок назначения лекарственных препаратов, - отметил Артем Осипов.

На сегодняшний день через торги проходят 2400 рецептов, на количество отсроченных более 15 дней приходится 34 рецепта по региональной льготе и 35 — по федеральной. Есть еще рецепты, выписанные вне разнарядки — их около 1200. Есть также пять отстроченных рецептов, которые приходятся на препараты, которых нет в стране, 11 рецептов ограниченного использования (им можно подобрать аналог). Получается, что бесплатных лекарств ждут около 4 тысяч человек. Эту же цифру озвучивали в конце прошлого года. Значит прогресса нет?

Виновата Утемова?

Неожиданно, за Осипова вступилась депутат Ирина Кирюхина. Она отметила, что еще 4 года назад на закупку льготных лекарств выделялось 600 миллионов рублей, потом 900, в прошлом году — уже 1 миллиард 300 миллионов рублей, а в этом еще на 400 миллионов больше.

- Суммы большие, поэтому я считаю, что экономии на льготном лекарственном обеспечении у нас нет. Выделяются нормальные суммы. Другое дело, что изменились наши законодательные акты. Раньше было ограничение по жизненно необходимыми лекарственным препаратам. Сейчас можно выписать любое лекарство, но должна быть определенная система, - отметила Кирюхина. - Конечно, у нас есть те детишки, которым надо покупать лекарства именно по торговому наименованию. Их единицы, их надо вычислить. Ведь главная фигура здравоохранения — это лечащий врач. Он должен проследить, чтобы это лекарство до ребенка дошло, вовремя подать документы во врачебную комиссию, вовремя включить заявку. Сейчас готовится единый федеральный регистр, куда войдут льготники не только федеральные, но и региональные. Это, может быть, как-то упорядочит систему, тогда будет более четкий учет. Сейчас надо это делать вручную - каждому лечебному учреждению своих льготников взять и проследить, чтобы у них были оформлены правильно заявки, правильная закупка по торговому наименованию.

Еще одной причиной бедствия с льготными лекарствами Кирюхина назвала вредительство бывшего главы облздрава Елены Утемовой — именно она перевела закупки на областной аптечный склад, тем самым отстранив больницы от участия в процессе.

Константин Баранов. Фото АВО

«Помогите нам!»

На защиту Артема Осипова встал и временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Константин Баранов. Он намекнул, что фармакологические фирмы рассылают своих эмиссаров по региону, чтобы те советовали врачам выписывать более дорогие лекарства.

- Я вам абсолютно честно говорю, что некоторые аналоги импортных препаратов, которые разрешены и рекомендованы на применение на территории нашей страны, проходили более детальные проверки, чем израильские, индийские и другие препараты, - утверждает Баранов. - Я, например, применяю российский препарат и буду его применять. Никаких у меня осложнений нет, хотя заболевание достаточно серьезное.

Закончил свое достаточно эмоциональное выступление Баранов призывом о помощи и поддержке, мол, в департаменте здравоохранения люди работают ночами и без выходных, они выгорают и увольняются.

- Я вас очень прошу, помогите нам на этом этапе. Этап сложный, переломный. Если мы не будем достойны, и через два, три, четыре месяца не будет результата, да ради бога! Придут другие тогда, более достойные. Но я не знаю, кто в такой отрасли как медицина за несколько месяцев может сдвинуть эту огромную махину. Наверно, это должен быть гениальный человек какой-то. Департамент здравоохранения сейчас работает, как в военное время, и ему нужна помощь. А мы вас не подведем в этом плане, - пообещал Константин Баранов.