Во Владимирской области появятся два мусороперерабатывающих завода

Полигон у деревни Марьинка Фото: Виктория СУХОВА

На заседании Законодательного Собрания выступила директор департамента природопользования Татьяна Клименко. Она рассказала, что одна из приоритетных задач - к 2030 году обеспечить стопроцентную сортировку отходов и в два раза снизить объемы мусора, который прессуется на полигонах. Но до таких показателей региону еще далеко — в прошлом году на переработку ушло всего 11 процентов.

Для того, чтобы процесс «пошел», открывают новые пункты для приема вторсырья. В частности, во Владимире появится еще 10 таких объектов также хотят ввести мусоросортировочные комплексы в районе Тереховиц и Мурома, выделяются субсидии на установку контейнерных площадок.

Депутаты не могли обойти мусорную тему стороной. Андрей Маринин спросил, завозятся ли сейчас на полигон в Болдино-Бабанино отходы из Москвы, а также когда и где появятся мусороперерабатывающие заводы.

- В прошлом году на полигоне рядом с деревней Бабанино был запущен мусоросортировочный комплекс. Московского мусора там нет, отходы туда вывозят из Александровского, Собинского и Петушинского районов. Полигон вмещает 100 тысяч тонн отходов, но расширение полигона не предусмотрено, - рассказала Татьяна Клименко. - Мусороперерабатывающий завод у нас в территориальной схеме стоит на 2024 год. Он будет расположен в районе полигона Марьинка.

В свою очередь, Антон Сидорко обратил внимание, что через два года свалки в Киржаче, Юрьев-Польскоми Кольчугино исчерпают свой ресурс. Где же тогда будет размещаться мусор?

- Сейчас ведется работа по поиску земельного участка, который бы удовлетворял всем требованиям, для строительства там крупного мусороперерабатывающего завода с глубоким компостированием и захоронением хвостов. Это будет межмуниципальный полигон, который сможет обслужить первую зону. Рассматриваются варианты в Александровском и Кольчугинском районах, - пояснила директор департамента природопользования.

Вячеслав Картухин напомнил о ситуации с нарушениями графика вывоза отходов со дворов этой зимой. А Лариса Емельянова заявила, что после старта мусорной реформы за три года мало что изменилось.

- Мы говорим о раздельном сборе мусора, а на деле не можем наладить даже просто вывоз мусора, - подчеркнула она.

На это Татьяна Клименко заметила, что по сравнению с прошлыми годами качество услуги стало лучше. А жильцам тех домов, где плохо вывозили отходы, регоператоры сделают перерасчет.