Владимирцам обещают сделать перерасчет за отопление в сторону увеличения

Суммы в квитанциях за отопление у большинства владимирцев вырастут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже в феврале-марте жители Владимирской области, оплачивающие отопление каждый месяц фиксированными суммами в течение всего года, получат квитанции за тепло с корректировкой по итогам минувших 12 месяцев. В подавляющем большинстве эти корректировки окажутся «плюсовыми».

Средняя температура по региону

Как рассказала начальник Инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области Елена Андреева, уже сейчас в инспекцию начались обращения местных жителей по по поводу квитанций за январь, в которых изменились суммы за отопление. Речь идет о тех людях, которые оплачивают тепло по схеме «1\12», то есть каждый месяц вносят определенную сумму вне зависимости от сезона.

- В январе эта квитанция изменяется, и начинают выставляться иные показатели, что и произошло сейчас. При начислении платы учитывается среднемесячный объем энергии за прошлый период. В связи с тем, что 2021 год оказался холоднее, чем 2020-й в среднем на 3,5 градуса, люди увидели в квитанциях изменения, - объяснила Елена Андреева.

Однако вскоре владимирцев ожидает еще один традиционный и не всегда приятный «сюрприз» — перерасчет платы за отопление за прошлый год, дабы привести суммы к фактическому потреблению. И тут тепловики радужных прогнозов, увы, не делают.

- Если мы смотрим за прошлые периоды, то 2019 год был теплым, поэтому по больше части жителям происходил возврат, а минувший год оказался холодным, так что в квитанциях, которые получат жители, будет, в основном, доначисление, - говорит Андреева.

Собственно, так произошло еще и из-за того, что ввиду холодов отопительный сезон пришлось начинать раньше. Вдобавок, многие дома не столь давно получили общедомовые приборы учета, и тоже увидят в квитанциях «плюс», как это было с некоторыми домами в прошлом году.

Кому положена рассрочка

Более подробные цифры озвучили руководители теплоснабжающих компаний. Они также объявили о том, что в основной массе перерасчет будет произведен в сторону «плюса», и виноваты в этом погода, ранний отопительный сезон, а также, в отдельных случаях, «дырявые» дома, где нерадивые управляющие компании «забывают» закрывать чердаки и подвалы и делать теплоизоляцию, что приводит к большим энергопотерям и, как следствие, повышенным счетам.

- Если в Юрьев-Польском весь город оплачивает тепло по факту, и корректировки там не будет, то по Владимиру на «1\12» у нас находится 680 многоквартирных домов. За 2021 год действительно корректировка в большей мере будет связана с доначислением, - рассказал директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.

Если конкретно, то 609 домам, находящимся «под юрисдикцией» этой компании, доначислят за тепло долг на общую сумму в 135 миллионов рублей. Еще 73 дома наоборот получат снижение — им «вернут» в общей сложности чуть более 8 миллионов рублей.

Другой крупный поставщик тепла в регионе — ООО «Владимиртеплогаз», также обещает по большей части увеличение сумм в квитанциях.

- По итогам корректировки 2021 года общая сумма доначисления по нашим 650 многоквартирным домам составит 143 миллиона рублей. По 69 домам планируется возврат на сумму более 9 миллионов, - сообщила заместитель генерального директора ООО «Владимиртеплогаз» Жанна Гречина.

В то же время, в Радужном все без исключения многоквартирные дома получат квитанции с перерасчетом в сторону увеличения - на общую сумму чуть более чем в 14 миллионов рублей, при этом реальная сумма долга составляла 21 миллион, однако треть расходов город взял на себя.

Что касается рассрочки, то она, по словам специалистов, положена тем, у кого счета вырастут более, чем на 25 процентов. Чтобы оформить ее, необходимо обратиться в офисы тепловых компаний, либо воспользоваться их официальными сайтами.