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Общество24 февраля 2022 22:00

После увеличения выплат на село во Владимирской области пришло в 5 раз больше молодых специалистов

Депутаты областного парламента проиндексировали выплаты аграриям
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Молодые специалисты на селе получат от 120 до 170 тысяч рублей

Молодые специалисты на селе получат от 120 до 170 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 февраля прошло заседание Законодательного Собрания. Директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов рассказал о проекте областного закона «О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области». Речь идет о единовременных выплатах молодым специалистам, которые приходят на работу в агропромышленный комплекс.

- Подобный закон, индексирующий размеры выплат молодым специалистам в агропромышленном комплексе, принимается ежегодно в среднем на 10-20 процентов, - отметил Константин Демидов.

Размеры выплат вырастут до 120-220 тысяч рублей в зависимости от квалификации и степени подготовки специалистов.

Обычно в год выплаты получали четыре-шесть человек, однако после того как ее размер увеличился на 40 процентов, на село пришло работать в пять раз больше специалистов. В прошлом году в агропром трудоустроилось сразу 35 человек. На сегодняшний день подано 20 заявлений на получение выплаты.

К слову, дополнительных расходов областного бюджета на индексацию «подъемных» не потребуется — деньги на выплаты будут перераспределены внутри государственной программы поддержки агропромышленного комплекса, и этот вопрос уже согласован с руководителями крупнейших сельскохозяйственных предприятий. Они выплачивают 30 процентов от размера всей суммы.

«Помогли» депутаты и бюджетникам. Они приняли проект закона, улучшающего условия предоставления жилищных субсидий. Сейчас госслужащие могут потратить выплату на покупку квартиры, в том числе на первоначальный взнос по ипотеке, на оплату договора участия в долевом строительстве, на строительство дома. Однако если раньше нужно было сначала получить субсидию, и только после этого брать ипотеку, то новая поправка закона позволяет воспользоваться льготой уже на этапе приобретения жилья. То есть, человека признают нуждающимся в улучшении жилищных условий, он встает в очередь на субсидию (ожидание может составить 2-3 года), берет ипотеку и въезжает в новую квартиру, а потом, когда приходят деньги от государства, гасит ими кредит.

Кроме того, депутаты проголосовали «за» увеличение размера субсидии с 30 до 35 процентов. Поправка начнет действовать с 1 января 2023 года.

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