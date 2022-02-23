Урожай с огорода дал возможность посмотреть мир

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Огороды и сады остаются любимым увлечением для миллионов россиян. А в непростые времена политических потрясений и экономических санкций – это еще и хорошее подспорье для многих семей.

- Самое главное не упустить время и посадить вовремя рассаду, от которой зависит будущий урожай, - уверен Александр Белотелов.

С супругой Екатериной Владимировной они с 1999 года ведут садово-огородный бизнес. У них все поставлено на рельсы.

- Для нашего района, средней полосы, оптимальны такие сроки: рассаду перца и баклажанов высаживать 23-28 февраля, томаты для теплиц - 5-10 марта, томаты для открытого грунта - 25-30 марта. Бархатцы, цинии, георгины однолетние, астры - 10 апреля. Эти цветы лучше высаживать в кассеты и по мере всходов выносить в теплицу или на балкон. Для огурцов, кабачков, тыквы лучшее время - 20-30 апреля. Что касается посадки согласно лунному календарю, на который многие обращают внимание, то я, исходя из своего личного опыта, ничего полезного в этом не обнаружил, - делится опытом Александр Белотелов.

Сейчас свои участки многие украшают такими цветами, как петуньи, пеларгонии, лобелия, вербены, виола. Их следует высевать уже сейчас - в конце февраля . А при появлении всходов желательно круглосуточно подсвечивать лампой в течение 7-10 дней.

Еще один совет - поливать рассаду лучше талой водой, согретой до комнатной температуры.

- Если семена импортные, то они, как правило, протравленные, то есть, окрашены в зеленый, оранжевый или синий цвета. Проращивать их не нужно, а высевать – сухими. Только семена перца можно предварительно на несколько часов замочить в растворе эпина или циркона. Если же семена не протравлены, то подержите их еще в розовом растворе марганцовки в течение получаса. Затем семена нужно хорошо промыть в проточной воде, подсушив, высаживать, - говорит аграрий.

Огород как семейный бизнес

Пенсионер окончил в свое время Ивановский сельхозинститут. На своем участке в 12 соток они вместе с женой создали настоящий ботанический сад.

В конце девяностых они открыли ИП, занимались продажей семян. ИП активно работало с 1999 по 2019 годы: 20 лет для малого бизнеса – срок большой. Сейчас Александр Белотелов оформился как самозанятый. По его словам, это очень удобная форма ведения своего дела, ведь вся документация у него – в телефоне.

- Сын скачал мне программу, через нее я плачу налоги и веду всю отчетность. Это очень легко, быстро и просто. И не затратно, - рассказывает пенсионер-предприниматель.

У него сейчас две теплицы. Если заниматься огородом серьезно, то готовые лучше не покупать - так считает Александр Евгеньевич. Они дорогие, но низкие и не дают возможности растениям полноценно развиваться. Его теплицы высокие и хорошо проветриваются.

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Рассаду они с женой уже высадили, скоро начнут на городском рынке ее продавать. Александр Евгеньевич отдается огородным и садоводческим делам самозабвенно. Ему нравится заниматься заготовкой семян, выращивать рассаду, разводить новые культуры.

- Я в курсе всех новинок. Как только появляется новый сорт, пробую, сажаю, только после того, как сам убеждаюсь, что он урожайный и хорошо у нас приживается, предлагаю его людям. Не просто продаю, но даю рекомендации и советы по его внедрению и выращиванию.

Так любимое дело жизни превратилось в семейный бизнес. В палатке на рынке они с супругой продают продукцию по сезону. Весной это семена, рассада, саженцы. Летом начинается продажа собственного урожая - капуста, огурцы, помидоры, кабачки, малина. Осенью и зимой Белотеловы предлагают собственные заготовки – соленья и варенья.

Грамотный подход к садово-огородническим делам приносит неплохие доходы, которые позволяют супругам путешествовать не только по стране, но и по миру. Постепенно открывают границы после карантина, и Белотеловы на днях вернулись из путешествия на Кубу.

- Прекрасный океан, красота, но живут сейчас там бедно, все у них по талонам. Поразили также и местные нравы. Кубинцы допоздна гуляют и поют песни в отелях, в то время, как их дети резвятся, катаясь туда-сюда на лифте, - посетовал Александр Евгеньевич.

Так они подготовились и отдохнули перед новым садово-огородным сезоном. А дома у Белотеловых настоящие закрома с заготовками – от маринованных грибов, овощей и варенья до свежих кабачков. Все свое, а значит, на продукты особых трат не бывает.

Опыт предков и современные знания

Увлечение, ставшее любимым делом, Александр приобрел в раннем детстве, которое он провел под присмотром бабушки.

- Пока родители были на работе, я с самого раннего возраста стал заниматься огородом. Бабушка рядом сажает свое, а я – свое. Мы стали даже соревноваться в том, кто больше соберет урожая.

Так бабушка передавала своему последователю знания, которые ей самой достались от предков. Видела мудрая женщина в своем внуке человека, который все подхватит и приумножит.

- Бабушка, Варвара Петровна Мазанова, знала много тонкостей по ведению сельского хозяйства. Это она, в свою очередь, переняла от своей матери, Авдотьи, моей прабабушки по отцовской линии. Они жили в Рязанской области в селе Гришино на берегу речки Пра. Там плодородные земли и испокон веков местные жители занимались разведением семян капусты, моркови, брюквы, бобов, гороха. Моя прабабушка славилась тем, что была прекрасным семеноводом овощных культур. Думаю, что мне мое увлечение досталось именно от них, как принято сейчас говорить, генетически.

Александр Евгеньевич всю жизнь посвятил работе на земле. Признался, что в школе не любил математику, а вот ботанику, биологию и химию обожал. А потому после школы не раздумывая поступил в Ивановский сельхозинститут.

После его окончания пришел работать технологом в колхоз «Новая жизнь» в селе Березники родного, Собинского района. Молодой специалист внедрил в работу колхоза новые методы и передовые знания. В первую очередь, он заинтересовал людей в конечном результате – количестве собранного урожая. Этого он добился при помощи бригадного метода - людям платили по результатам труда. Урожайность (это были 1986-1987 годы) в итоге достигла максимальных показателей за все время существования сельхозпредприятия. Цифры говорят за себя: собирали до 400 центнеров кукурузы с гектара, зерновых – по 15 центнеров. Это при том, что земли в тех краях никогда не считались плодородными.

Но все рухнуло в одночасье с приходом перестройки. Александр Евгеньевич пошел работать в земельный комитет в администрацию, на его глазах произошла земельная реформа, которая принесла много негативных последствий. Все мы помним, как в девяностые земли стояли заброшенными, а фермы – пустыми.

- Земля – это кормилица, если к ней подходить с умом и бережно. А потому никакие перипетии не страшны, если есть желание, опыт, знания и трудолюбие, - считает Александр Евгеньевич.

Сейчас династию растениеводов и животноводов продолжает сын Александра Евгеньевича, который тоже связал свою жизнь с сельским хозяйством. Он трудится ветеринаром в сельхозпредприятии села Кишлеево в том же Собинском районе. Работу свою любит, тем более, что это сейчас востребовано и хорошо оплачиваемо. Предки точно были бы довольны. Сейчас отец помогает строить сыну собственный дом, как когда-то строил свой, тоже собственными руками.