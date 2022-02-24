Во Владимире экипажи автобусов и троллейбусов ожидает смена имиджа

Скоро житель станет обязательным элементом одежды кондукторов во Владимире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях сразу несколько водителей и кондукторов рассказали о том, что, по их сведениям, в скором времени всех их заставят одеваться в единообразную форму одежды, причем независимо от времени года. В мэрии Владимира подтвердили, что это не слухи — соответствующий пункт прописывают в новых контрактах на перевозки.

Логотип перевозчика

Конечно, речь не идет о том, что в одночасье все экипажи автобусов и троллейбусов, курсирующих по областному центру, кардинально изменят облик. Во-первых, менять его будут постепенно, во-вторых, пока не имеется ввиду введение строгой униформы, а лишь описывается общий стиль, которого придется придерживаться в одежде.

- В настоящее время существует стандартная форма контракта, в котором есть пункт №14. Согласно этому пункту, перевозчик должен обеспечить опрятный вид водителей и кондукторов в своих транспортных средствах, а именно: водитель должен быть одет в однотонную сорочку, брюки, либо джинсы. Одежда водителя и кондуктора всегда должна быть в чистом и опрятном состоянии, - рассказал официальный представитель администрации города Владимира Игорь Ефремов.

Что касается кондукторов, то им повезло чуть больше — конкретный тип одежды для них не прописан, однако все они должны будут носить бейдж с именем, а также облачаться в жилет с логотипом перевозчика.

- Стандартного образца не существует, но данные жилеты с логотипами каждый перевозчик должен сделать сам, - объяснил Игорь Ефремов.

Впрочем, как для водителей, так и для кондукторов, есть одно важное правило, от которого отступаться запрещено — на рабочем месте они теперь не имеют права находиться в домашней (читай — спортивной) одежде, в пляжной одежде, в спецовках и в соответствующей обуви. Проще говоря — если водителя застанут за рулем, например, в шортах, перевозчика могут наказать за нарушение условий контракта.

Данный пункт в договорах на перевозки появился совсем недавно, и отныне касается всех перевозчиков, которые будут заключать с мэрией пятилетние договоры на перевозку. А вот те, кто обслуживает линии по временным маршрутам, могут пока вздохнуть спокойно — их введение дресс-кода не коснется.

С девизом на борту

Однако власти региональной столицы на этом не остановились. Как известно, в городе разрабатывался также и новый облик автобусов и троллейбусов. Теперь он тоже получил официальное закрепление в заключаемых контрактах на перевозки.

Так, отныне общественный транспорт Владимира перевозчики обязаны выкрасить в красно-белые тона, подобно стандартам, которые действовали в Советском Союзе, но при этом нанести красками ряд важных графических элементов.

Так, под стеклом кабины водителя должно появиться изображение герба города и надпись «Владимир». Далее, по левой стороне кузова, под пассажирскими окнами посередине перевозчики обязаны нанести девиз: «Сохраняя прошлое движемся в будущее». В задней части автобусов и троллейбусов как слева, так и справа теперь должен появиться графический орнамент, согласно утвержденному макету, в виде узоров, а заключит автобусную композицию еще один герб Владимира, который должны нарисовать на правой части кузова между передними колесами и центральной дверью.

- Покраску транспортных средств перевозчики обязаны будут произвести не сразу, а в течение пяти месяцев со дня заключения контракта, - уточнил Игорь Ефремов.

Таким образом, в обозримом будущем имидж сменит весь общественный транспорт Владимира.

Кстати, сами водители от такого новшества отнюдь не в восторге.

- Если руководство желает ввести дресс-код, пусть оплачивает покупку одежды и делает дополнительную доплату, иначе мало кто согласится соблюдать такие условия, особенно в ситуации, когда зарплаты и без того урезают, - возмутился в беседе с «КП» один из водителей, обслуживающих «ходовой» городской маршрут.

По словам собеседника, у владимирских перевозчиков наблюдается текучка кадров, так что лишние препятствия водителям просто ни к чему. Вдобавок, у некоторых компаний нередко работают приглашенные водители, которые приходят на день-два, так что неукоснительное соблюдение дресс-кода экипажи обещать могут едва ли.

Также водители сомневаются, что на старых машинах у них получится всегда выглядеть чистыми и опрятными в любое время года, когда то и дело происходят поломки, а в салонах зачастую плохо работают печки, из-за чего зимой приходится серьезно утепляться — тут уж не до модных тенденций.