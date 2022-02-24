Во Владимире хотят построить еще три школы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На сегодняшний день во Владимире работает 50 школ, плюс «Православная гимназия». Однако микрорайоны разрастаются, детей становится все больше. «Выручает» вторая смена, сегодня она существует в 22 учреждениях. По вечерам учится 7,5 тысяч детей.

Поэтому строительство новых школ — не роскошь, а необходимость. В планах мэрии построить еще три образовательных учреждения во Владимире. Их решили расположить в развивающихся жилых кварталах. В частности, в микрорайоне Сновицы-Веризино. Документы уже подали в Министерство образования.

- Еще по двум школам — в микрорайоне Юрьевец и на проспекте Строителей, сейчас идут переговоры с врио губернатора. Все образовательные учреждения будут построены по проекту школы в Коммунаре на 1100 мест, - рассказал глава города Андрей Шохин на заседании горсовета.

Что касается детских садов, то ясельных групп не хватает в Ленинском районе и микрорайоне Коммунар. В остальных районах областного центра очереди нет. В прошлом году начали работать два корпуса детского сада №19 в микрорайоне Веризино на 50 мест (ул. Большая Полянка, 37) и 115 мест (ул. Куйбышева, 7а) и один корпус здания на улице Тихонравова на 5 мест. За счет перепрофилирования помещений появилось 25 мест в детском саду №8 и 20 мест в садике №48. Итого 260 новых мест для дошкольников.

- Завершается строительство зданий еще двух детских садов на 108 мест — в Коммунаре и на Тихонравова. Мы должны были сдать два этих садика в прошлом году, но кризис с ценовой политикой и прочее этого не позволил. Мы ставим себе цель, чтобы 1 сентября детишки пошли уже в два новых садика. Сам лично посетил недавно строительные площадки. На одном уже очень большая готовность, идут отделочные работы, заведено тепло. На втором тоже должны начаться отделочные работы, идут подготовительные работы по запуску тепла. Понятно, что благоустройство будет идти в летний период, все это находится на контроле. Можно бы сказать, что все это хорошо, но мы не можем перестать строить детские сады, потому что с развитием новых микрорайонов, рядом с домами должны рождаться детские сады. Мы предусматриваем и детский сад, и поликлинику, и опорный пункт милиции при планировке территории. Это должно решаться в комплексе, - отметил Андрей Шохин.

Также сейчас ведется перепрофилирование детских садов №82 (с открытием дополнительных 23 мест), «105 (20 мест), №104 (20 мест).