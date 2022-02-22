Во Владимире появятся выделенные полосы для автобусов и троллейбусов

Так выглядят выделенные полосы на улицах Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 февраля прошло заседание горсовета. Первым вопросом значился отчет главы города Андрея Шохина об итогах прошедшего года, после чего народные избранники задавали вопросы. Один из них касался организации выделенных полос, о создании которых заговорили еще в прошлом году.

По словам главы города, уже этой весной должны заняться организацией выделенных полос для автобусов и троллейбусов в микрорайон Доброе — от хлебозавода до выезда в сторону Нижнего Новгорода.

- Надо внимательно смотреть, где это возможно, потому что очень много припаркованных автомобилей стоит с краю, а выделенная полоса не позволяет оставлять машину с краю дороги. Когда снег уберем и обновим разметку, мы планируем сделать первый этап - посмотреть выделенную полосу, учитывая все возможные повороты и парковочные места — на участке от Владимирского хлебокомбината до выезда в сторону Нижнего Новгорода. Посмотрим, как у нас это получится. Будем делать аккуратно, чтобы не навредить, - рассказал Андрей Шохин.

Еще один вопрос по транспортной теме касался установки светофора на поворот на Радужный, поскольку дорога в этом месте опасная.

- Мы рассматривали два варианта решения проблемы — либо круговое движение, либо светофор. В итоге выбрали второй вариант. Сейчас вместе с комиссией по безопасности дорожного движения мы вносим корректировки в проект, после чего отправим его на утверждение. После этого мы сможем его реализовать, - отметил глава города.

КСТАТИ

По предложению разработчиков комплексной схемой организации дорожного движения, выделенные полосы для общественного транспорта должны быть организованы: на улице Добросельской (участок от улицы Егорова до улицы Погодина), на улице Большой Нижегородской (участок от Погодина до площади Фрунзе), на проспекте Ленина (участок от улицы Верхняя Дуброва до улицы Студеная гора), на улице Студеная гора (участок от проспекта Ленина до улицы Дворянской).