Владимирский облздрав создаст новые консилиумы и чаты для пациентов

. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

После того, как несколько мам детей-инвалидов обратились в СК России по поводу того, что их малыши не могут получить нужные лекарства, Следком возбудил уголовное дело по факту халатности. В свою очередь, руководство департамента здравоохранения Владимирской области встретилось с возмущенными родителями, после чего выступило с собственным заявлением.

Рецептов стало больше

По словам и.о. директора облздрава Артема Осипова, оправдываться чиновники не собираются, но желают лишь донести «сухие цифры», говорящие о ситуации с льготными лекарствами в регионе.

Не секрет, что последние полтора года, отчасти из-за разгильдяйства отдельных работников регионального здравоохранения, отчасти из-за новшеств в законодательстве, во Владимирской области многие пациенты, получающие препараты по региональной и федеральной льготам, вынуждены ждать своих лекарств не по одному месяцу.

Однако, по словам Артема Осипова и его заместителя Ольги Клюевой, сейчас ситуация меняется к лучшему. Чиновники даже постарались ответить по каждому из тезисов, которые им озвучили мамы малышей на встрече.

- Первый тезис от мам заключался в экономии бюджета (якобы врачи выписывают то, что стоит дешевле — авт.). В 2021 году областью было выделено 1 миллиард 443 миллиона рублей на закупку льготных лекарственных препаратов, на 2022 год предусмотрено 1 миллиард 485 миллионов — то есть, с каждым годом цифра растет, - обнаждежила заместитель директора департамента здравоохранения региона Ольга Клюева.

Второй тезис, который озвучила и тут же опровергла чиновница, заключался в том, что врачи якобы и вовсе перестали выписывать лекарства по льготе. Но, по словам Клюевой, если год назад на этот же день было выписано 37 тысяч рецептов с начала года, то сегодня за то же время — уже 45 тысяч.

- Что говорит о том, что идет рост выписанных рецептов для льготных категорий граждан, - подытожила зам главы облздрава.

Правда, количество отложенных рецептов, по которым люди лекарства получить пока не смогли, чиновники так и не назвали.

Ольга Клюева и Артем Осипов. Фото: администрация Владимирской области

Новый вид консилиума

Третий тезис, озвученный Ольгой Клюевой, касался того, что врачи якобы пытаются заменить дорогие лекарства на более дешевые и менее эффективные аналоги. Но, по словам зам главы облздрава, в конкретной ситуации с мамами детей-инвалидов произошло так, что один из препаратов на момент его выписки не имел аналогов в России, а год назад наши производители создали целых три аналогичных лекарства, так что врач мог назначить любой из этих препаратов, что и создало путаницу.

Следующий тезис прокомментировал сам Артем Осипов. Речь велась о ситуации, когда врачебные комиссии в медорганизациях якобы отменяют рекомендации федеральных клиник, частных клиники и врачей частной практики. По словам главы облздрава, врачебные комиссии являются административно-распорядительными органами, и целью их является медико-правовой контроль за принимаемыми решениями. В переводе на простой язык — существует консилиум, который может принять решение о конкретном лечении, но препарат в итоге все равно назначает врачебная комиссия по месту жительства пациента.

- Самое главное, что врачебная комиссия берет на себя ответственность определить — соответствует ли назначение федерального или частного врача требованиям законодательства при выписке льготного лекарства, или нет, - объяснил Артем Осипов.

Другое дело, что иной раз у пациентов есть сомнения, обладают ли врачи в районах достаточной компетенцией, чтобы принимать подобные решения за узких специалистов, ведь консилиум в регионе действует пока лишь в областном онкодиспансере.

- Поэтому мы приняли решение, что создадим по аналогии с онкоконсилиумом аналогичные областные консилиумы по другим направлениям — психиатрия и эпилепсия, по заболеваниям системы крови, заболеваниям кожи, ревматологии и другим профилям. Они будут действовать на базе медучреждений, в которых имеется достаточно количество узких специалистов. Список уже утвержден и мы доработаем его на этой неделе, - сообщил Осипов.

Обратная связь бывает разной

Еще один момент касается не совсем обычной ситуации, в которой главный врач больницы (какой именно — не называется) выдал обязательство, что станет обеспечивать больного ребенка-инвалида лекарством за собственный счет, так как малышу изначально не дали то, что положено бесплатно. Копию соответствующего письма мамы, обратившиеся в Следком, принесли на встречу с руководством облздрава. Сейчас департамент проводит по этому факту проверку.

- Но я твердо убежден, что нарушений никаких не было — если лечащий врач не смог аргументированно проинформировать пациента о праве на обеспечение лекарственным препаратов, главный врач таким образом подчеркнул, что стоит на страже законодательства, - резюмировал Артем Осипов.

В заключение главный врач региона еще раз констатировал, что проблема с лекарствами во Владимирской области пока сохраняется. Причем часто на жалобы людям приходят формальные ответы от чиновников облздрава.

- Прошу прощения за такие формальные ответы по ряду жалоб. Это связано с объемом работы, который департамент выполняет по другим направлениям, но особые случаи мы берем на контроль, иногда под личный. Наше упущение в том, что мы не сформировали адекватную обратную связь — не только через форму жалоб, но и через современные системы коммуникации, - заявил Осипов.

И.о. директора облздрава тут же пообещал, что в ближайшее время департамент организует телеграм-канал для мам детей-инвалидов, а в скором времени такие же чаты появятся и по другим вопросам областной медицины.

- К ним мы будем подключать лидеров общественных движений и экспертов для более оперативного взаимодействия, - заключил Артем Осипов.

Правда, как это будет выглядеть на практике, чиновник пока не уточнил.

Напомним — в настоящее время по факту не обеспечения детей-инвалидов Владимирской области лекарствами СУ СК России по Владимирской области возбудило уголовное дело по статье «халатность». Расследование в настоящее время продолжается.