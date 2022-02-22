Во Владимирской области на вакцинацию от Covid-19 согласились родители лишь семи процентов детей

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Во Владимирской области уже месяц идет детская прививочная кампания от коронавируса. Однако пока темпы ее невысоки. Почему так происходит, и нужна ли она вообще, выясняли на днях депутаты комитета по социальной политике регионального Заксобрания. Отчитывался перед ними врио директора областного департамента здравоохранения Артем Осипов.

Из 76 тысяч владимирских подростков в возрасте 12-17 лет желание сделать прививку изъявили 5 тысяч – это чуть менее семи процентов. Первый компонент введен 300 детям, при том, что всего в область пока поступило 720 комплектов «Гам-КОВИД-Вак-М» (или «Спутник»). По оценкам облздрава, процесс идет в штатном режиме, а небольшое количество вакцинированных объясняется текущей эпидемиологической ситуацией.

- Кто-то заболел, кто-то недавно выздоровел, и у него пока медотвод, кто-то просто опасается обращаться в поликлинику, когда там столько больных. Люди звонят и просят перенести их на более поздние сроки, – пояснил врио директора департамента здравоохранения Артем Осипов.

Два самых острых вопроса, на которые депутаты хотели получить исчерпывающие ответы: хватит ли прививок всем желающим и как будет обеспечена добровольность вакцинации. В облздраве заверили, что заявки на очередные поставки «Гам-КОВИД-Вак-М» уже направлены, так что все желающие хоть и не одномоментно, но будут обеспечены. Добровольность вакцинации также гарантирована.

- Никаких разнарядок или целевых показателей по детской вакцинации нет и не будет. Только те, кто сам пожелает. И только после тщательно медицинского осмотра. По закону информированное согласие на прививку подписывают родители, но с 15 лет подросток имеет право сам принимать решение. Однако мы просим разрешение семьи и в этих случаях - хотим быть уверены, что с родителями все согласовано, – пояснил Осипов.

КОНКРЕТНО

24 ноября 2021 года Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М» (регистрационное наименование — «Гам-КОВИД-Вак-М») для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Буква «М» означает «для маленьких». Центр имени Гамалеи заявил, что вакцина сформировала клеточный иммунитет у 93,2 % добровольцев. «Спутник М» представляет собой аналог вакцины «Спутник V», концентрация которой снижена в 5 раз. Прививка проводится двумя компонентами.