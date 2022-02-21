Во Владимире участились кражи и случаи мошенничества

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Если сравнивать число преступлений по сравнению с прошлым годом, то их число осталось примерно на прежнем уровне – 1200 (+0,8 процента).

Самая неблагоприятная криминогенная обстановка сложилась во Владимире (384 преступления), Муромском (121) и Ковровском (115) районах. Меньше всего преступлений совершают в Радужном (7), Селивановском (13) и Гороховецком (15) районах.

Самыми распространенными преступлениями остаются кражи (347 или 28,9 процента от общего числа преступлений) и мошенничества (179 или 14,9 процента), доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, составляет 10,5 процентов.

44,9 процента составляют преступления небольшой тяжести, 25,3 процента – средней тяжести, 24,4 процента – тяжкие, 5,4 процента – особо тяжкие.

Во Владимирской области выросло число убийств (с 7 до 8), стало больше причинения тяжкого вреда здоровью (с 8 до 14), в том числе с летальным исходом (с 2 до 6). Наибольшее количество преступлений криминального характера выявили во Владимире (3 случая), Александровском и Гусь-Хрустальном районах (по 2).

С 17 до 26 выросло число преступлений, связанных с ДТП (+52,9 процента), в том числе со смертельным исходом на 54,5 процента (с 11 до 17).

На 43,5 процентов стали больше выявлять экономических и налоговых преступлений (с 69 до 99), в том числе коррупционных – на 162,5 процентов (с 8 до 21).

По сравнению с январем прошлого года на 6,9 процента сократилось на число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Вместе с тем на 7,3 процента увеличилось количество «дистанционных» мошенничеств (с 124 до 133). Наибольшее их число отмечается в областном центре (67), Ковровском (22), Муромском (11) и Александровском (10) районах.