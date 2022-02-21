Владимирским школьникам вновь придется сдавать ЕГЭ по базовой математике

Светлана Болтунова. Фото АВО.

Радио «Комсомольская правда-Владимир» (104,3 FM) пригласила в эфир исполняющую обязанности директора департамента образования Светлану Болтунову.

Дистант традиционного обучения не заменит

- Светлана Анатольевна, правда ли, что заболеваемость детей в школах и детских садах пошла на спад?

- В последнюю неделю мы отмечаем снижение заболеваемости среди школьников. На дистанционном обучении сейчас находятся 10 образовательных организаций, две недели назад их было 30, три недели назад – 52. Это хорошая тенденция, которая радует и нас, и родителей, и учеников. Традиционные формы обучения обеспечивают качество образования, а система дистанционного обучения - это, прежде всего, технология сопровождения, это помощь для формата старой школы.

- Два года назад, когда школы отправляли на дистант впервые, был настоящий поток критики, вызванный техническими трудностями. Тут же заговорили о качестве «удаленного» обучения. Какие усилия предпринял за 2 года департамент, чтобы техническая сторона вопроса не вызывала вопросов?

- На сегодняшний день у нас созданы все условия для дистанционного образования. Все региональные информационные системы размещены в едином региональном центре обработки данных, в котором создана надежная система защиты информации. Также, начиная с 2020 года, мы приняли очень серьезные меры по усилению наших серверов, по развитию образовательных организаций и обеспечению компьютерной техникой как педагогов, так и учеников. Кроме того, мы увеличили пропускную способность интернет-канала в пять раз.

- Педагогам техники для уроков хватает?

- Конечно, педагоги не на 100 процентов обеспечены техникой, но в этом направлении сделано очень многое. По национальному проекту «Образование» были закуплены цифровые лаборатории «Точки роста» - за два года создали 93 таких центра. В 2022 и 2023 годах будут созданы еще 80. Во Владимирской области работают два кванториума. Также за два года 186 школ в селах и малых городах получили 2 мобильных класса и интерактивные доски. Было закуплено 600 ноутбуков для педагогов.

Новое – это хорошо забытое старое

- Для 11-классников год очень нервный: впереди — единый госэкзамен. Какие новшества предполагает ЕГЭ-2022? Поблажек из-за ковида на этот раз не будет?

- Ситуацию с коронавирусом в стране нельзя назвать стабильной, в последние два года были внесены коррективы в проведение итоговой аттестации. На сегодняшний день Рособрнадзор планирует в 11-х классах вернуться к старому порядку сдачи ЕГЭ. В частности, включить в перечень обязательных экзаменов для получения аттестата ЕГЭ по базовой математике. В прошлом году в этой части было сделано послабление - выпускникам, которые не планировали поступать в ВУЗы, вместо ЕГЭ нужно было сдать государственный выпускной экзамен по русскому и математике. А те, кто собирался в университеты, ЕГЭ сдавали по тем предметам, которые были нужны при поступлении. А для получения аттестата было достаточно сдать только ЕГЭ по русскому языку. Неясной остается ситуация с досрочной сдачей госэкзамена. Возможно, все экзамены пройдут летом. Большие изменения грядут в экзаменах по истории и обществознанию. Время написания сократили с 235 до 180 минут, а также исключили историческое сочинение, но при этом добавили новое задание на установление причинно-следственных связей. Если говорить про ОГЭ в 9 классе, то по планам дети будут сдавать 2 обязательных предмета и два - по выбору. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

- Вопрос о стройках во Владимирской области: где в регионе строительство уже ведут, где планируют, а где в этом году появятся первые воспитанники?

- Во владимирской области успешно идет процесс обновлений учреждений. Каждый год сдается построенная школа, сады. Продолжается строительство школы в Коврове на 1100 мест, капитально ремонтируются еще два объекта образования. Во Владимире в этом году будут сданы два садика – в Коммунаре и на улице Тихонравова. Каждый рассчитан на 108 мест. Также запланировано строительство школы на 1100 мест в Покрове и на 240 мест в Сновицах. Они должны заработать в 2023 году. Сейчас по этим объектам идет подготовка документов. Кроме того, в областном бюджете запланированы средства на строительства школы в Вязниках на 500 мест и на 1100 мест – в Александрове.

- Образование — это не только школы, но и колледжи. Их популярность растет? Какие специальности наиболее востребованы у абитуриентов? Появляются ли новые направления подготовки?

- За три года популярность колледжей выросла. Сегодня 61 процентов выпускников учатся именно в колледжах. И этому есть объяснение. Во-первых, выпускники при поступлении в ВУЗ не сдают ЕГЭ. Правда, в этом году есть уточнение, что госэкзамен не будут сдавать, если обучение продолжится по тому же профилю. Во-вторых, колледжи значительно укрепили базу и подросли перечнем современных образовательных программ. Например, появились такие направления, как дефектоскопист, графический дизайн, аддитивные технологии, мехатроника и мобильная робототехника, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного оборудования. Это новые программы, которые готовят выпускника колледжа на уровне инженерного специалиста.

КОНКРЕТНО

Во Владимирской области во вторую смену обучается 13 процентов школьников. Тогда как по России этот показатель составляет 17,5 процентов. А в ряде субъектов – 30 процентов.