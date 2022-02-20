«Остаток «сгорит»: власти Владимира рассказали, как будут работать новые проездные

Единый проездной билет теперь стоит 1700 рублей Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В последнее время владимирцы становятся свидетелями больших перемен в сфере городского общественного транспорта. Иногда это перемены к лучшему, а иной раз нововведения ставят пассажиров в тупик. Особенно много вопросов стало возникать после того, как стали известны новые правила проезда по единым проездным билетам.

Мы попытались разобраться – как теперь будут работать проездные билеты, и почему жители по-прежнему жалуются на «двойные списания», когда используют безналичный расчет.

«Крестик на руке ставить не нужно»

Первый вопрос, которым задались владимирцы после того, как число поездок по единому проездному ограничили одной сотней - можно ли перенести эти поездки на другой месяц?

- Такой возможности не будет, и поездки «сгорят». Дело в том, что расчет с перевозчиками, которые обеспечивают льготный проезд, производится помесячно. Таким образом, экономически невозможно оплачивать компенсацию за упущенную выгоду. Поэтому в данном случае берется среднее количество поездок, которое составляет у нас 73/ Мы же сделали 100 – меньше поездок совершить можно, больше уже нет, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Второй, вполне резонный вопрос, беспокоит подавляющее большинство тех пассажиров, которые вынуждены периодически пользоваться единым проездным – как узнать остаток поездок?

- Остаток поездок будет отпечатан на билете, который станет выдавать кондуктор. Таким образом, вы не останетесь в неведении, - рассказывают в мэрии. – Ведь пассажир не обязан ставить крестики на руке.

Третий вопрос все чаще задают пожилые жители областного центра: неужели социальный проездной тоже лимитируют?

- Нет, социальный проездной будет работать по-прежнему, - уточнил Карпилович.

Четвертый вопрос, касающийся проездных билетов, беспокоит в основном будущих и нынешних студентов. Многие жалуются, что компания «Владикард», которая обслуживает систему валидаторов, отказывается их продавать.

- Действительно, проездные билеты для студентов в этой компании никогда не продавали, в отличие от школьных проездных. Студентам для приобретения проездного необходимо обратиться в компанию «Владимирпассажиртранс», - сообщили в мэрии.

Стоп-лист

Еще один блок вопросов, который достаточно давно беспокоит горожан, использующих «безнал» в качестве формы оплаты проезда, связан с работой валидаторов и банковских карт. Так, многие до сих пор жалуются на двойные списания денег.

- На самом деле никаких двойных списаний не происходит. Они воспринимаются визуально, когда кондуктор закрывает смену и пассажиру приходит несколько смс-сообщений. На самом деле сообщение должно быть одно, но иногда может не прийти, например, утреннее смс. Второй момент – поломки терминалов, из-за которых списания могут происходить лишь через неделю после поездки – вот две основных причины такого явления, - объяснил официальный представитель администрации города Владимира Алексей Алекин.

Второй момент связан с попаданием в стоп-лист. В последние несколько месяцев владимирцы жалуются на это особенно часто, но в мэрии заверяют, что этот момент зависит больше от банков.

- Например, вечером у вас не хватает денег, и кондуктор пытается списать, но ничего не получается. А утром вы пополняете карту и, будучи уверены, что с ней все в порядке, предъявляете ее к оплате, но она оказывается в стоп-листе. Путь выхода прост – выйти на сайт «Владикард», ввести номер карты, проверить количество поездок, баланс и наличие стоп-листа. Там же можно разблокировать карту, но банк после такой процедуры из стоп-листа выведет карту только в течение суток – это уже вопрос к банкам, - говорит Алексей Алекин.

В любом случае, если вы считаете, что карта в стоп-лист попала несправедливо, или двойное списание все-таки действительно произошло, следует жаловаться непосредственно в компанию «Владикард». Сделать это можно, позвонив на «горячую линию» компании по номеру телефона: 8-800-700-44-94 ежедневно с 9 до 20 часов.