Владимирской транспортной полиции исполнилось 103 года: от жандармов до линейных отделов

Сотрудник линейного отдела полиции на станции Муром встречает электропоезд Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Транспортная полиция России, а вместе с ней и линейные отделы на территории Владимирской области, 18 февраля отметили свой 103-й день рождения. Официально принято считать, что образовались они в 1919 году- именно тогда был издан декрет «Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог», но на самом деле эти подразделения появились значительно раньше.

Телеграф и паровоз

Еще в петровские времена вопросам охраны грузов на гужевом и водном транспорте уделялось особое внимание, а в 1809 году император Александр I издал манифест «Учреждения об управлении водяными и сухопутными сообщениями», и в Российской империи появился прообраз транспортной полиции — Дирекции водных и сухопутных коммуникаций, включавшие 10 транспортных округов с полицейскими командами. В 1810 году эти команды были переданы в ведение Министерства полиции.

Однако эпохальным событием в области охраны на транспорте стало появление в Российской империи первых железных дорог. В 1836 году был утвержден устав построенной между Царским Селом и Санкт-Петербургом ветки, и в этом же году был создан Отдельный корпус жандармов, на который возложили функции по охране дорог.

Любопытно, что в 1846 году дивизион Владимирской жандармской команды был задействован на охране железной дороги между Петербургом и Москвой в составе временного Жандармского эскадрона - позднее он стал Полицейским управлением Санкт-Петербурго-Московской железной дороги.

Примечательно, что к «праотцам» нынешних транспортных полицейских предъявлялись очень высокие требования — нижние жандармские чины набирали из сверхсрочников кавалерийских частей российской армии, так что все они носили унтер-офицерские звания. Их возраст составлял от 30 до 50 лет. Офицеров также брали из гвардейских кавалерийских частей, причем они должны были иметь образование и владеть иностранными языками.

Железнодорожная жандармерия. Фото предоставлено Владимирским ЛО МВД России на транспорте

Но и это еще не все — жандармы обязаны были знать на своих станциях лично каждого ямщика и железнодорожника, разбираться в телеграфном деле, а при необходимости могли даже заменить помощника машиниста, в связи с чем обязаны были уметь разогреть паровоз, вывести его из депо и вести поезд.

В эти же годы появилось и первое подразделение жандармской железнодорожной полиции на станции Владимир, которое вошло в состав созданного в 1867 году Полицейского управления Московско-Нижегородской железной дороги.

Параллельно с этими событиями была создана и Речная полиция, которая позже вошла в состав линейных отделов.

Муромский ЛОВДТ

Революция 1917 года нанесла серьезный удар по железнодорожной жандармерии и речной полиции — фактически Временное правительство полностью распустило эти структуры — молодежь отправили в армию, а пенсионеров на отдых. С 1918 года охрану железных дорог возложили на самих железнодорожников, а через год был принят тот самый декрет, который и считается днем основания транспортной милиции. Тем не менее, в 1921 году ее ликвидировали, и вернули лишь в 1937 году, когда стало ясно, что территориальные милицейские подразделения не могут работать в условиях железной дороги.

С этого же года ведет отсчет своей жизни одно из крупнейших линейных подразделений региона - линейный отдел полиции на станции Муром, который до 2010 года именовался Муромским ЛОВДТ.

Первым начальником линейного отделения рабоче-крестьянской милиции на станции Муром был старший лейтенант Кириллов. Комплектовали отделение из бывших военных, не имевших милицейского опыта. Штат был небольшим и состоял, кроме начальника, из старшего оперуполномоченного уголовного розыска, старшего оперуполномоченного БХСС, инспектора наружной службы и трех дежурных. Кроме того, имелось отделение милиционеров — в него входило 12 сотрудников во главе с командиром.

Наряд милиции на вокзале станции Муром. 1967 год. Фото предоставлено ЛОП на станции Муром

С началом Великой Отечественной войны многие сотрудники отдела ушли на фронт, в том числе отправились в составе экипажа бронепоезда «Илья Муромец», который дошел до Германии и уничтожил бронепоезд «Адольф Гитлер».

Как гласит летопись Муромского линейного отдела, в военные годы были отменены все отпуска и выходные, а рабочий день продолжался с 9 утра до 2 часов ночи. Круглые сутки через Муром шли эшелоны с людьми и оборудованием, то и дело прибывали составы с ранеными. Из-за светомаскировки и запрета на подачу сигналов в ночное время работа сотрудников милиции сильно осложнилась, так как технику на поездах следовало беречь от краж.

Послевоенные годы ознаменовались серьезными переменами: в штате появились следователи и первые инспекторы по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью. Впоследствии в состав Муромского ЛОВДТ вошли линейное отделение милиции на станции Вековка, линейные пункты милиции на станциях Навашино и Мухтолово, а сам отдел стал подчиняться Волго-Вятскому УВД на транспорте (ныне УТ МВД России по Приволжскому Федеральному округу с дислокацией в Нижнем Новгороде). В состав этого же управления входил Владимирский ЛОВДТ.

Тысячи пассажиров

В более поздний период работа сотрудников муромского линейного отдела осложнялась не только обилием пассажирских поездов и железнодорожных организаций. Так, станция Вековка, на которой переменный ток изменяется на постоянный, является узловой, и на ней по сей день делают остановку все поезда без исключения, в том числе и грузовые. Зачастую здесь обнаруживаются факты краж грузов и срыва запорно-пломбировочных устройств. Каждый такой факт проверяют сотрудники по борьбе с преступными посягательствами на грузы.

А в 90-е здесь же началась активная торговля хрусталем прямо с посадочных платформ, которая нередко происходила нелегально.

Также к Мурому перешла в ведение однопутная ветка «Муром-Ковров», и общая протяженность обслуживаемых путей, в том числе от Черустей до Арзамаса, составила более 400 километров.

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Муром. Крайний справа - начальник отдела Роман Майоров. Фото: ЛОП на ст. Муром

А Владимир оказался между такими мегаполисами, как Москва и Нижний Новгород, где ежедневно курсируют тысячи пассажиров, в том числе на скоростных поездах - «Стрижах», «Сапсанах», «Ласточках». Мало кому известно, но сотрудники транспортной полиции обязаны встретить каждый поезд без исключения, будь то электричка, или фирменный «скорый».

Кстати, сотрудники уголовного розыска успешно раскрывают «поездные» кражи, однако специфика линейных отделов такова, что все участники событий зачастую живут в разных уголках страны, так что нередко приходится выезжать в командировки.

Также важной частью работы сотрудников современных линейных отделов является сопровождение поездов. Контингент здесь бывает разный — и футбольные фанаты, и вахтовики, и просто любители выпивки и хулиганы. Нередко приходится снимать с поездов тех, кто мешает ехать другим, так что работы хватает и днем и ночью.

Линейная полиция сегодня

В 2010 году Муромский и Владимирский отделы слились в один, который теперь называется Владимирский ЛО МВД России на транспорте. В него же вошло линейное отделение на станции Ковров.

Владимирский ЛО обслуживает почти 900 километров линий железной дороги, ряд предприятий железной дороги, а также акватории Оки и Клязьмы, где в зону ответственности отдела входят 420 километров водных путей.

Кстати, по словам заместителя начальника Владимирского ЛО МВД России на транспорте Олега Михайлова, именно «речные» преступления сегодня вышли на первый план — из 277 зарегистрированных в 2021 году преступлений 83 составляют факты браконьерства.

На втором месте оказались кражи — как в поездах, так и на предприятиях железной дороги.

На станции Муром Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- При этом кражи не носят системного характера и не совершаются периодически в одном и том же поезде или в одном и том же месте, - говорит Олег Михайлов.- Зачастую сами люди небрежно относятся к своим вещам, и могут, например, оставить телефон на столике в вагоне и уйти в туалет. Тем не менее, такие преступления мы раскрываем.

Также в прошлом году было раскрыто 15 из 16 краж деталей верхнего строения пути — рельсов, стыковых накладок и прочего.

К счастью, благодаря работе полицейских, за весь прошлый год на железных дорогах Владимирского ЛО не было совершено ни одного убийства, грабежа, разбоя и изнасилования.

Что касается сопровождения, то сегодня наряды можно видеть в 11 электропоездах на Москву, и в 13 электричках на участке Вековка-Черусти. Пассажирский поезд сопровождается лишь один.

Олег Михайлов

В праздничный день заместитель начальника Владимирского ЛО МВД России на транспорте Олег Михайлов пожелал своим сотрудникам и их семьям, чтобы в их жизни имело место только хорошее.

- В первую очередь хочу пожелать здоровья и успехов, а также простого человеческого счастья. Ведь когда в семье все живы и здоровы, когда дома тепло и уютно, когда тебя ждут - и на работу шагается легко, хочется идти вперед, совершать подвиги и новые достижения. Конечно, желаю терпения, внимательности и сил, ведь служба у нас нелегкая, задач стоит очень много, и мы продолжим их выполнять со всей ответственностью и добросовестностью, - заключил Олег Михайлов.