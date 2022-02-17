Во владимирские поликлиники возвращаются узкие специалисты

К узким специалистам снова можно будет записаться на прием Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на что, что каждый день во Владимире фиксируют больше двух тысяч заболевших в сутки, критической ситуацию назвать уже нельзя. В департаменте здравоохранения говорят, что заболеваемость пошла на спад. Особенно это заметно среди детей, количество заболевших снизилось в три раза.

- Да, нагрузка на медиков еще остается высокой, но она уже не такая серьезная, как была в начале. «Красные зоны» в поликлиниках пустеют, мы возвращаем к работе узких специалистов. А со следующей недели планируем возобновить плановые госпитализации, хотя они и не были полностью ликвидированы, - отметил и.о. директора облздрава Артем Осипов.

На спад идет заболеваемость и в Александрове, стабилизировалась ситуация в Ковровском и Муромском районах. Поэтому разворачивать дополнительные койки пока не нужно, однако резерв есть.

- Мы провели исследование среди тех, кто оказался в реанимации. В основном это люди очень преклонного возраста. У них выявлен штамм «омикрон», «дельты» почти нет, - рассказал Артем Осипов.

В департаменте здравоохранения подчеркивают, что необходимо не только сформировать, но и удержать коллективный иммунитет. Для этого не следует забывать о вакцинации и ревакцинации. Тем более что начали действовать новые правила. Для того, чтобы курс по иммунизации считался завершенным, больше не нужно прививаться дважды «Спутником V». Вакцина доказала свою эффективность и официально признана равной «Спутнику Лайт», в связи с чем теперь достаточно привиться одним компонентом.

- Кроме того, мы продолжает делать прививки детям «Спутником М». Вакцина не выявила никаких побочных эффектов, однако врачи тщательно отбирают детей для вакцинации. В списке желающих – уже 6 тысяч детей. Часть из них болеют, поэтому мы вынуждены немного отсрочить вакцинацию. Прививка делается только с согласия ребенка и его родителя, - подчеркнул Артем Осипов.