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16 февраля в Государственной Думе РФ прошел правительственный час. В его рамках перед депутатами выступил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Доклад, который был посвящён мерам достижения целевых показателей в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, зафиксировал интересную, в том числе и для нашего региона, информацию.

Так, Марат Хуснуллин сообщил, что дорога М-12 будет построена до Екатеринбурга за три года. В данный момент на прокладке скоростной автомобильной трассы «Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург — Тюмень» работают 16 тысяч человек. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил депутат Игорь Игошин.

К лету этого года, в самый пик строительства, количество дорожников должно удвоиться. 32 тысячи человек будут прокладывать эту магистраль. По сути, участок М-12 от Москвы до Владимира будет готов уже в этом году. Многие наши автомобилисты ждут открытия этой трассы, чтобы ездить в столицу и назад «с ветерком», без изнуряющих пробок.

Напомним, что «стройка века» является частью международного транспортного маршрута Западная Европа — Западный Китай.