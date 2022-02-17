У Владимирской области на Рпенский проезд не хватает финансов и металла

Будущий Рпенский проезд Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Строительство важнейшей городской артерии столицы региона имеет все шансы превратиться в долгострой. Как оказалось, из-за продолжающегося кризиса на рынке стройматериалов, средств на возведение Рпенского проезда требуется все больше и больше.

Не хватает почти половины

Сразу же скандально начавшись с максимальной суммы контракта, превысившей 2 миллиарда рублей, будущая дорога в Доброе становится только дороже. Рпенскому проезду словно не везет: сперва оказалось, что проект требует существенных доработок. Об этом еще в 2021 году рассказывал тогдашний директор департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Ренат Шаниязов.

- Грунты в месте строительства Рпенского проезда требуют большего укрепления, чем планировалось изначально. В связи с этим пришлось менять проект, - объяснил тогда главный дорожник региона.

Соответственно, из-за этого возникла задержка, часть средств перенесли на 2023 год, и в итоге скакнувшие цены на рынке стройматериалов нанесли еще один удар по будущему проезду. Ценник магистрали устремился к отметке в 3 миллиарда рублей.

Однако в середине 2021 года бывший губернатор региона Владимир Сипягин заверил, что объект сдадут точно в срок — в 2023 году. Но уже в минувшем январе выяснилось, что не все так просто.

Как уточнил наш источник в администрации Владимирской области, в конце января на имя заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина врио главы региона Александр Авдеев направил письмо, в котором попросил дополнительные средства на строительство Рпенского проезда.

По словам собеседника, в документе речь идет как раз о той сумме, что вынужденно перенесли с 2021 года на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов, а именно — о 531,5 миллионах рублей и о том, что Владимирской области на этот период из федерального бюджета полагается только эта самая сумма, а также еще 335,7 миллиона рублей, чего явно мало.

- Стоимость Рпенского проезда с учетом подорожавших стройматериалов и прохождения госэкспертизы составляет 2,75 миллиарда рублей. Таким образом, цена контракта увеличивается на 274 миллиона, причем остаточная стоимость по состоянию на 1 января текущего года составляет 1,81 миллиарда рублей, - объясняет собеседник.

Вместе с тем, даже с учетом поступлений из федерального бюджета, запланированный объем средств на Рпенский проезд составляет 0,96 миллиарда рублей. Иными словами, Владимирской области не хватает почти не половины.

С учетом этой ситуации, власти Владимирской области и попросили федеральной поддержки на 2023 год в виде суммы в 850 миллионов рублей.

Всему виной… металл

В администрации Владимирской области 16 февраля подтвердили, что такое обращение врио губернатора Александр Авдеев действительно сделал. При этом в ходе состоявшегося накануне совещания по вопросу строительства Рпенского проезда и.о. руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Николай Теняков доложил, что дело движется с отставанием.

- Техническая готовность объекта на 1 февраля 2022 года – 25,5 процента. Главная причина отставания от графиков – значительное удорожание стройматериалов и дефицит металла на рынке, - сообщил Теняков, заметив, что цены в минувшем году подскочили в 2,5 раза – это даже больше, чем в кризисном 2008 году.

В свою очередь, врио губернатора региона Александр Авдеев подчеркнул, что проблема металла оказалась даже важнее денег.

- Важно грамотно оценить объёмы и темпы работ, обозначить уже сейчас точки, которые могут спровоцировать дополнительные трудности в дальнейшем. А на сегодняшний день главная проблема даже не в финансировании проектных решений, а в отсутствии металла. Требуемый при сооружении моста через Рпень материал в большом дефиците не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Эту позицию нужно закрыть в максимально сжатые сроки, рисковать нельзя. Стремимся минимизировать отставание от графика, чтобы сдать Рпенский проезд до конца 2023 года, - заявил Александр Авдеев.

По итогам совещания решено было проработать вопрос с поставщиками металла.

Как сообщают наши источники в администрации региона, пока какой-либо конкретики по поводу выделения финансов на строительство объекта из федерального центра не поступало.