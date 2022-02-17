Больше всего денег у владимирцев уходит на мясо и молоко

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам выборочного обследования бюджета домашних хозяйств Владимирстат выяснил, что в третьем квартале прошлого года на одного жителя приходилось 29 994 рубля. Несмотря на то, что этот показатель увеличился на 6,1 процента, он все равно оказался ниже инфляции.

Доходы городского жителя составили 32 910 рублей, повысившись на 5,7 процента. На 9 процентов увеличились доходы селян, они стали получать 19 547 рублей.

На самом деле ситуация удручающая, ведь стоимость так называемого фиксированного набора продуктов и услуг выросла и сейчас составляет 17 831 рубль. Если человек не может позволить себе его купить, то он считается бедным. А если его доходы ниже прожиточного минимума (12 274 рублей во Владимирской области), то он и вовсе считается нищим.

На покупку продуктов жители региона тратят 36,9 процентов от своих доходов (34,3 процента – в городе, 49,1 процент – на селе), непродовольственные товары обходятся в 35,3 процента (35 процентов – в городе и 36,3 процента – на селе), на оплату услуг уходит 24,3 процента доходов (26,6 процентов – в городе, 13,5 процента – на селе).

Цены на продукты за год выросли на 6,1 процент, в среднем на еду в месяц жители региона тратят 6450 рублей. Это значит, что приходится себя сдерживать и покупать более дешевые продукты или отказывать себе в чем-то. Дороже всего обходится мясо – 28,6 процентов, молоко и молочные продукты – 15,6 процентов, хлеб и крупы – 13,6 процента. На фрукты и орехи уходит 7,5 процентов, на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты – 7,3 процента.

К слову, исследования 2020 года показали, что денег хватает впритык – лишь на еду, одежду и оплату коммунальных услуг.

Кстати, по результатам опроса службы исследований hh.ru, владимирцы отметили, что на "удаленке" у них значительно сократились траты на обувь и одежду (50 процентов), транспорт (72 процента) и развлечения (34 процента), зато выросли – на электроэнергию (62 процента). Самая неоднозначная ситуация – с расходами на питание. 39 процентов отметили, что стали тратить на еду большие суммы, еще треть (29 процентов) признались, что у них, наоборот, эта статья расходов стала меньше. Однако, те, кто работает удаленно, отмечают и новые дополнительные расходы: на доставку товаров, канцелярию, оргтехнику, мебель и кофе.