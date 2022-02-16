В Покрове трасса М-7 пришла в негодность из-за отсутствия капитального ремонта

Ремонт дорожного полотна. Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

С первыми днями потепления дороги Владимирской области снова стало разбивать — дефекты появляются как на региональных, так и на федеральных трассах. Но особенные неудобства в последние недели как местным, так и транзитным водителям создал участок автодороги М-7 в Петушинском районе.

Пекинка и «Золотое кольцо»

Сотрудники ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» на прошлой неделе приступили к большим работам в рамках так называемых «ямочных ремонтов» - дорожники латают дыры в тех местах федеральных трасс, где из-за резких перепадов температур появляются колдобины.

Как правило, это места, где серьезный ремонт давно не проводился, и дорожное полотно свой ресурс исчерпало. Во Владимирской области обнаружилось несколько таких проблемных точек.

Так, на трассе М-7 на Южном обходе Владимира залатали 75 квадратных метров дорожного полотна, а на участке между 222 и 340 километрами М-7, что проходят по территории Ковровского, Вязниковского и Гороховецкого районов, привели в порядок 144 квадратных метра дороги. Еще 45 квадратных метров пришлось на трассу Р-132 «Золотое кольцо». Но наиболее масштабные работы провели в Петушинском районе, причем в основном на отрезке М-7 в Покрове, где залатали 90 квадратных метра полотна.

- Что касается состояния М-7 на территории Вязниковского, Гороховецкого и Ковровского районов, то слои износа там отремонтировали. Определенные моменты есть, но они решаются в текущем режиме, - рассказал официальный представитель ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» Александр Полянский. - Также запланирован ремонт на 118-133 километрах на участке Петушки-Липна, и в Лакинске на участке 149-156 километр.

Трасса Р-132 в Гусь-Хрустальном районе до начала ремонта. Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Что касается новой для региона федеральной трассы — Р-132 «Золотое кольцо», то в дорожном ведомстве заверили, что в направлении от Владимира до Иваново ее состояние вполне удовлетворительное, а вот сторона на Гусь-Хрустальный была передана в федеральное ведение уже в плохом состоянии.

- Ремонт там начался в прошлом году, уже отремонтировано 15 километров дороги, эти работы будут продолжены, - уточнил Александр Полянский.

«Больное место»

Однако если эти участки вполне пригодны для движения, то настоящим «камнем преткновения» для водителей стал отрезок М-7 в Покрове.

- Надоедают постоянные пробки, в которых приходится стоять по несколько часов. Таким образом, чтобы успеть к определенному времени, нужно выезжать в Москву как минимум часа на два раньше, - посетовал водитель из Владимира Андрей.

Как объяснили в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород»,столь сложная ситуация в Покрове возникла по нескольким причинам.

- Участок автодороги М-7 «Волга» со 101 по 103 километр в городе Покров находится в настоящее время в неудовлетворительном состоянии. Основание и покрытие выработало свой ресурс. Изначально они не были рассчитаны на текущие нагрузки, - объяснил Александр Полянский.

Но если бы дело было только в ремонте, то проблем бы не возникло — но затруднения появились как раз откуда не ждали.

Так, по словам дорожников, еще в 2015-2016 годах был разработан крупный проект капремонта на участке с 94 по 118 километр М-7. Он предусматривал полную замену дорожной одежды. Проект прошел госэкспертизу и общественные слушания, и в 2017 году масштабные ремонтные работы начались. Однако в 2019 году жители Покрова выразили крайнее неудовольствие ремонтом. В городе стали проходить большие протесты, выливавшиеся в митинги, и хотя все пожелания граждан учли, включая сохранение светофоров, работы пришлось свернуть.

- В результате был завершен ремонт от въезда во Владимирскую область до Петушков, но в самом Покрове мы заменили только верхний слой покрытия, но больших надежд не питали, так как просадки и ямы возникают именно в нижних слоях, и без замены основания дорога долго не прослужит. Мы предупреждали всех, что впоследствии это приведет к катастрофе, - сетуют представители дорожного ведомства.

Итогом протестов трехлетней давности и стало то, что автолюбители ощущают на себе теперь — три километра М-7 в Покрове стали самым «больным местом» всех автодорог региона.

Трасса М-7 "Волга". Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Надежды на М-12

По сведениям ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», ситуация в Покрове осложняется интенсивностью трафика - в среднем через город проезжает до 50 тысяч машин в сутки, причем почти половину составляют большегрузы. Масла в огонь добавляет строительство М-12, из-за которого трафик только увеличился. С учетом светофоров и постоянных торможений на них тяжелых машин, уже изношенная дорога получает все новые ямы, и дорожники вынуждены снова и снова выходить на ремонты. Из-за последних приходится систематически перекрывать трассу, что и служит причиной возникновения заторов.

- В настоящее время мы рассматриваем иные варианты решений по приведению участка дороги в нормативное состояние. После их утверждения будут определены сроки, о чем сообщим дополнительно, - резюмировал Александр Полянский.

Впрочем, пока какой-то конкретики по этим вариантам не имеется. Также в настоящее время не рассматривается и вопрос о переносе М-7 за черту Покрова. Наш источник в федеральной дорожной отрасли уточнил, что сейчас большие надежды возлагаются на будущий автобан М-12, который заберет часть трафика, если некоторые его участки откроют в 2022 году. Впрочем, и это далеко не панацея — без серьезного ремонта М-7 в Покрове все равно не обойтись.

А пока водителям придется запастись терпением, и приготовиться к заторам, либо заранее искать пути объезда.

КОНКРЕТНО

Водители, обнаружившие на федеральных трассах М-7 «Волга» или Р-132 «Золотое кольцо» дефекты дорожного покрытия, могут сообщать об этом в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» по бесплатному телефону: 8-800-505-76-52.