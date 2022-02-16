Судогодскую больницу наказали за некачественное лечение

Судогодская ЦРБ
Фото: Алексей КОТМЫШЕВ
Арбитражный суд оштрафовал Судогодскую центральную районную больницу за
некачественную медицинскую помощь. В суд с иском обратилось «Капитал медицинское
страхование», которое работает с Судогодской ЦРБ по договору обязательного
медицинского страхования.
Страховая компания провела экспертизу качества лечения, которое жители района
получали в больнице, и результат их не порадовал. Как оказалось, в райбольнице
множество раз нарушали объемы, сроки, уровень качества и условия предоставления
застрахованным гражданам медицинской помощи. Иначе говоря, пациенты получали
необходимую медпомощь в меньшем объеме, не вовремя и некачественную. Больницу
несколько раз просили исправить нарушения — предписания направлялись с июля 2017
года по ноябрь 2019 года.
Но это не помогло и в итоге страховая компания выписала Судогодской больнице штраф в
1,4 миллиона рублей. Цифру взяли не с потолка, размер штрафа рассчитали на основе
норматива затрат на лечение пациентов за счет средств ОМС.
В суде представители больницы заявили, что медицинская помощь оказывалась, а
страховая компания пропустила сроки давности, поэтому им нужно отказать. Но
поскольку сам штраф ЦРБ не оспаривало, суд посчитал, что она его признала, а значит,
срок давности не применим и платить придется. Правда, хоть суд и признал, что в
Судогодской больнице некачественно лечили пациентов, размер штрафа снизили в 14 раз
- до 100 тысяч рублей. Кроме того, больнице предстоит заплатить госпошлину. Правда, у
руководства больницы есть шанс обжаловать решение суда.
Кстати, это не первый скандал с Судогодской центральной районной больницей.
Несколько лет назад оттуда массово увольнялись медики из-за низких зарплат – они были
в два раза ниже, чем во Владимире, тогда облздрав списал все на ошибку экономиста. А в
2020 году медики, переболевшие коронавирусом, жаловались на задержки с выплатой
положенных компенсаций.