Судогодскую больницу наказали за некачественное лечение

Судогодская ЦРБ Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Арбитражный суд оштрафовал Судогодскую центральную районную больницу за

некачественную медицинскую помощь. В суд с иском обратилось «Капитал медицинское

страхование», которое работает с Судогодской ЦРБ по договору обязательного

медицинского страхования.

Страховая компания провела экспертизу качества лечения, которое жители района

получали в больнице, и результат их не порадовал. Как оказалось, в райбольнице

множество раз нарушали объемы, сроки, уровень качества и условия предоставления

застрахованным гражданам медицинской помощи. Иначе говоря, пациенты получали

необходимую медпомощь в меньшем объеме, не вовремя и некачественную. Больницу

несколько раз просили исправить нарушения — предписания направлялись с июля 2017

года по ноябрь 2019 года.

Но это не помогло и в итоге страховая компания выписала Судогодской больнице штраф в

1,4 миллиона рублей. Цифру взяли не с потолка, размер штрафа рассчитали на основе

норматива затрат на лечение пациентов за счет средств ОМС.

В суде представители больницы заявили, что медицинская помощь оказывалась, а

страховая компания пропустила сроки давности, поэтому им нужно отказать. Но

поскольку сам штраф ЦРБ не оспаривало, суд посчитал, что она его признала, а значит,

срок давности не применим и платить придется. Правда, хоть суд и признал, что в

Судогодской больнице некачественно лечили пациентов, размер штрафа снизили в 14 раз

- до 100 тысяч рублей. Кроме того, больнице предстоит заплатить госпошлину. Правда, у

руководства больницы есть шанс обжаловать решение суда.

Кстати, это не первый скандал с Судогодской центральной районной больницей.

Несколько лет назад оттуда массово увольнялись медики из-за низких зарплат – они были

в два раза ниже, чем во Владимире, тогда облздрав списал все на ошибку экономиста. А в

2020 году медики, переболевшие коронавирусом, жаловались на задержки с выплатой

положенных компенсаций.