Во Владимирской области может увеличиться количество развязок на трассе М-12

Строительство трассы М-12. Фото: ГК "Автодор"

На днях Счетная палата России опубликовала итоги проверки хода строительства международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». В документе был указан целый ряд недочетов, обнаруженных при строительстве скоростной трассы М-12, в том числе во Владимирской области, которая станет его частью. Кроме прочего, аудиторы обратили внимание на малое количество будущих развязок.

«В соответствии с порядком»

Как выяснили представители Счетной палаты, при строительстве автобана М-12 госкомпания «Автодор» допустила ряд нарушений. В частности, речь идет о том, что договоры с подрядчиками были заключены еще до получения положительных заключений госэкспертизы на проектную документацию, так что подтвердить запланированный объем денежных вложений в трассу оказалось затруднительно.

Второй момент, на который обратили внимание проверяющие, это недочеты при резервировании земель, которые породили некоторую неразбериху.

В частности, на 1 октября 2021 года «Автодор» изъял 80 процентов от общей площади изъятия, или 3773 участка, но зарезервированными оказались только участки на первом этапе строительства автобана. В итоге, отсутствие резервирования привело к тому, что после утверждения документов по планировке территорий некоторые подрядчики получили лицензии на добычу полезных ископаемых там, где должна пройти сама трасса.

Третье, на что указали аудиторы — иной раз «Автодор» выплачивал неверные суммы компенсации за изъятые участки. Впрочем, речь идет не о слишком низких суммах а, напротив, о завышенных.

В самом ГК «Автодор» на эти замечания заверили, что недочеты в части заключений связаны, в том числе, с инфляцией, но в настоящее время почти вся госэкспертиза пройдена. Что до вопросов о резервировании и изъятии земель — то работа ведется «в соответствии с указанным порядком», а в случае несогласия собственников земли — вопросы решаются в суде.

Радость для автомобилистов

Однако самым животрепещущим вопросом, который задела Счетная палата, оказался вопрос со строительством транспортных развязок на территории трех регионов — Владимирской, Нижегородской областей и Республики Чувашия.

Аудиторы посчитали, что таких объектов вообще по всей территории автобана запланировано слишком мало, а в этих регионах - особенно.

- Проектная документация предусматривает транспортные развязки только по границам этапов. При этом на пересечении с автомобильными дорогами регионального значения, а также на разворот развязки не планируются. Причем протяженность этапов достигает до 124 километров, - сообщил аудитор Счетной палаты России Валерий Богомолов.

В связи с этим «Автодору» было предложено в срок до 6 июня 2022 года рассмотреть вопрос об организации дополнительных развязок.

Владимирские автомобилисты и их товарищи из соседних регионов обрадовались — только ленивый водитель не критиковал будущий автобан за слишком малое число съездов. Но радость оказалась преждевременной.

Уже 12 февраля ГК «Автодор» опубликовал схему всех будущих развязок с М-12.

- В настоящее время их запланированное количество составляет 19. Главгосэкспертиза уже дала положительное заключение на проект, в то время как проверка Счетной палаты состоялась еще в октябре, - рассказала официальный представитель ГК «Автодор» Татьяна Шадрина.

При этом федеральные дорожники напомнили, что изначально количество развязок на всем автобане вообще планировалось в количестве 13 штук, но затем это число планомерно увеличивалось по согласованию с местными властями.

Схема развязок во Владимирской области. Предоставлено ГК "Автодор"

Например, во Владимирской области сперва шла речь о трех съездах с М-12, затем о четырех, а в конечном итоге количество развязок выросло до пяти штук. Они расположатся в Петушках, под Владимиром у заезда на Южный обход М-7, опять же под Владимиром у пересечения с трассой на Муром (на развязке в сторону Гусь-Хрустального), на муромской трассе у поворота на Меленки и, наконец, под Муромом в районе автомобильного моста через Оку.

- На ряде развязок на М-12 будут организованы только наиболее востребованные съезды — в направлении от Москвы в сторону Казани и обратно. Они обеспечат безопасное бессветофорное движение в разных уровнях на пересечении с существующей сетью дорог и связь с населенными пунктами, - объяснили в «Автодоре» такой выбор съездов.

Однако раньше времени владимирским автолюбителям и жителям соседних регионов расстраиваться тоже не стоит. В дорожном ведомстве обнадежили — есть шанс, что число съездов все-таки вырастет.

- Если будет дополнительное финансирование и обоснованность организации развязок, возможно, их станет больше. Многое зависит от Минфина, - резюмировала Татьяна Шадрина.

В «Автодоре» предложили пока не спешить с выводами, а дождаться установленного срока — только тогда можно будет с определенностью сказать, будет ли у водителей больше возможностей заехать на трассу М-12 во Владимирской области, да и в соседних регионах тоже.