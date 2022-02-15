Владимирцы стали чаще жаловаться на страховые компании и кибермошенников

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В прошлом году жители Владимирской области направили в Банк России 1291 жалобу, и это на четверть меньше, чем годом ранее.

785 раз жаловались на банки. Стало меньше вопросов по реструктуризации кредитов из-за коронавируса, больше чем в два раза (до 244 обращений) сократилось количество жалоб в сфере потребительского кредитования, в 2,3 раза (до 69 жалоб) - при оформлении ипотеки. Зато 19 раз владимирцы обращались по поводу автокредитования. В основном были недовольны навязыванием дополнительных платных услуг – страховки, юридического сопровождения, консультаций.

- Заемщикам стало легче защитить свои права. В течение 14 дней после оформления кредитного договора можно написать заявление с отказом от навязанных дополнительных услуг и вернуть за них деньги. Если клиент еще не успел воспользоваться сервисом, деньги вернут ему полностью. В остальных случаях из суммы возврата вычтут расходы, которые уже понесла компания, пояснила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

На четверть (до 230 обращений) выросло число жалоб на страховые компании. Из них почти 75 процентов на оформление ОСАГО. Такой значительный рост связан с эффектом низкой базы 2020 года, когда ограничения из–за коронавируса привели к снижению продаж полисов и количества аварий. В прошлом году стала снова актуальной тема неверного применения коэффициента бонус-малус (126 обращений).

Владимирцы стали чаще жаловаться и на микрофинансовые организации. Рост числа обращений составил 23 процента (всего 202 жалобы). Недовольство вызывали методы взыскания просроченной задолженности и нарушение кредиторами закона, ограничившего его возможность общаться с родственниками и знакомыми должника.

Жителей региона также беспокоит телефонное и кибермошенничество: в прошлом году число таких жалоб выросло в 3,5 раза по сравнению с 2020 годом и составило 75 обращений.