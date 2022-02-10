Владимирцам рассказали, как открыть и закрыть больничный дистанционно

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Жители региона каждый день жалуются на то, что в «красные зоны» не пробиться, в больнице приходится проводить по 4-6 часов. Чтобы развести потоки больных и уже выздоровевших, в облздраве внедрили алгоритм дистанционного открытия и закрытия больничного.

Если у вас появились первые признаки ОРВИ, то нужно позвонить по телефону колл-центра «красной зоны» поликлиники или на горячую линию 122. После этого заявка поступает участковому врачу. В течение 24 часов терапевт должен связаться с пациентом, дистанционно проконсультировать его и открыть больничный. Далее в течение трех дней врач должен очно осмотреть больного и взять мазок.

Если мы говорим о дистанционном закрытии больничного, то здесь все будет зависеть от активности и добросовестности поликлиники. Уже на первом приеме пациент должен подписать согласие о дистанционном закрытии больничного. До окончания семидневного срока лечения врач должен связаться с пациентом, чтобы узнать о его состоянии и закрыть больничный, если все хорошо.

Второй вариант – самим позвонить в колл-центр «красной зоны». Однако, как показывает практика, сделать это очень непросто.

- Еще один вариант – позвонить на горячую линию 122, где уже создан шаблон по закрытию больничного листа. Поступившие заявки отправляют врачам в поликлинику, - рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Артем Осипов.

Для крупных городов – Владимира, Александрова, Мурома и Коврова создали специальные номера, по которым можно обратиться по поводу закрытия больничного.

Во Владимире операторами являются специалисты «Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины». Звонить нужно по телефону: (4922)77-17-41. По будням 8 до 17 часов.

Оператор в Александрове – «Александровский медицинский колледж». Телефон: 8(904) 958-90-03. По будням с 8 до 17 часов.

Оператор в Муроме – «Муромский медицинский колледж». Телефон – 8(930)838-45-23 и 8(930)838-45-28. По будням с 8 до 17 часов.

Оператор в Коврове – «Ковровский медицинский колледж имени Смирнова». Телефон: 8(904)591-91-70 и 8(904)592-00-20. По будням с 8 до 17 часов.