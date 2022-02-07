Взять Владимир монголам помогла психическая атака: Как Батый прорвался через Золотые ворота

Фото с сайта vladmuseum.ru.

Сама битва за Владимир длилась 5 дней. Однако именно разграбление города произошло 7 февраля. Мы решили вспомнить подробности этого трагического момента.

Защищены, да не со всех сторон

Для начала стоит сказать, что русские княжества проиграли монголо-татарскому войску Батыя вовсе не во Владимире, а под Коломной. В первых числах января рязанские и владимирские войска встретились с превосходящими силами соперника (по разным оценкам российских историков численность монгольской армии варьировалась от 30 до 140 тысяч человек). Разгром княжеских войск привел к тому, что древнерусские города остались, по сути, предоставленными сами себе.

3 февраля 1238 года войска Батыя подступили к Владимиру. Город в то время считался неплохо защищенным, но не со всех сторон. С юга Владимир прикрывала Клязьма, с севера и востока – река Лыбедь с обрывистыми берегами и оврагами. Но вот западная сторона была относительно "слабым" звеном. Впрочем, так получилось больше из-за ошибок в обороне правящих сил города. В тоже время Золотые ворота, построенные при владимирском князе Андрее Боголюбском, могли выдержать многое. Вплотную к ним с севера и юга примыкали насыпные валы с глубокими рвами с наружной стороны. Высота арки ворот достигала 14 метров. Двери были массивными, сделанными из дуба, и висели на кованых петлях.

Владимирцы знали о приближении врага еще до подхода монголо-татар. Князь Всеволод Юрьевич с малой дружиной "прибежал" во Владимир и сообщил о разгроме у Коломны. На княжеском совете мнения разделились. Одни бояре предлагали вывезти княжескую семью и казну в тайные лесные крепи, а в городе оставить только воинов. Другие предлагали оставить в городе дружину с сыновьями великого князя, а самому Юрию собрать войска неподалеку от Владимира. Так князь Юрий отправился к реке Сити собирать войско, а часть дружины с сыновьями великого князя остались оборонять город.

Спасение в молитвах

Подошедшие 3 февраля монголо-татары показали стоявшим на стенах князьям и горожанам плененного при разгроме Москвы князя Владимира Юрьевича и потребовали добровольной сдачи города. Им ответили стрелами. Ордынцы убили Владимира на глазах горожан и начали готовиться к осаде. Многочисленные войска окружили город, а главные силы расположились станом у Золотых ворот.

Пока готовились к штурму, захватили и разграбили еще и Суздаль, у которого вообще не было своей защиты. Небольшой гарнизон ушел вместе с князем Юрием. К 6 февраля войска Батыя были готовы к решительному штурму: рубили лес, строили лестницы, тараны и камнеметные машины. С помощью осадных машин начался обстрел города. Стены и башни пытались разбить огромными камнями; горшки с горючими веществами вызвали пожары. Параллельно с этим велась психическая атака – перед городом выставили толпы пленных, которых монголы избивали на глазах у владимирцев.

Все это сильно повлияло на дух владимирской знати, которая решила искать спасение не в агрессивной обороне, а в молитвах. Поголовно все князья и бояре постриглись в монахи. Так что можно говорить о том, что в какой-то момент обороны города, войска остались без руководства.

Гибель в огне и дыму

И даже, несмотря на это, оставшиеся с мечом владимирцы героически пытались отстоять город. В проломах стен кипели жаркие бои. И первый штурм горожанам удалось отбить, тем самым отдалив неизбежное до раннего утра 7 февраля.

Именно тогда монголо-татары бросили на город все свои силы. Атаковали практически со всех сторон. В какой-то момент деревянные стены южнее Золотых ворот рухнули и в образовавшуюся дыру бросились захватчики. Позже монголам удалось пробиться у Ирининых ворот, у Медяных ворот и у Волжских ворот. Вскоре войска Орды проникли в город. После этого рукопашные бои шли уже на улицах. На стрелы владимирцев монголо-татары ответили поджиганием домов. Многие жители погибли в огне и дыму.

Оставшиеся в живых малочисленные защитники отступали в Средний (Мономахов) город. В этот момент князь Всеволод "убоялся" битвы и поехал к Батыю, взяв с собой "дары многие". Но тот просто приказал убить делегацию. После этого великокняжеская семья, бояре и простые жители попытались укрыться в соборной церкви в Детинце, но она была сожжена вместе со всеми укрывшимися в ней людьми. Кстати, ряд европейских историков считает, что ордынцы сделали это по незнанию, не имея представления о значении для славян церквей. Однако российские историки с этим категорически не согласны и уверены, что монголо-татары прекрасно понимали, чем был храм для православных.

Так закончилась самая трагическая страница в истории Владимира. Никогда после этого город не подвергался такому разорению. Кстати, сейчас в Золотых воротах размещена военно-историческая экспозиция. Центральное место в ней занимает диорама "Решающий штурм Владимира войсками хана Батыя 7 февраля 1238 года", воссоздающая картину осады города. Ее оживляет речь диктора на четырех языках и светомузыкальная программа.

КОНКРЕТНО

Режим работы Золотых ворот: с 10.00 до 18.00. Санитарный день: вторая среда месяца. Участвует в программе «Пушкинская карта».

Стоимость билета:

Для граждан РФ и иностранных граждан, имеющих гражданство ЕАЭС – 150 рублей.

Для иностранных граждан, не имеющих гражданство РФ или гражданство ЕАЭС – 200 рублей.

Заказать экскурсию: 8-800-100-45-45.