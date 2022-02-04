Владимирского врача, отказавшегося осмотреть больного, проверит Росздравнадзор

Кадр из видео.

Днем 3 февраля в одной из владимирских соцсетей появилось сообщение местного жителя, который рассказал, что несколько дней назад у него и его 8-летней дочки тест на коронавирус дал положительный результат, однако вызванный из поликлиники доктор так к ним и не пришел.

По словам владимирца, врача они безрезультатно ждали до тех пор, пока признаки болезни не появились у супруги. Ей тоже вызвали врача, но женщине стало хуже, и утром она сама отправилась на прием в поликлинику, а отец и дочь остались дома.

В этот момент к ним пришла врач-терапевт, чтобы осмотреть жену. Но так как той дома не было, мужчина попросил, чтобы доктор осмотрела их с ребенком, однако получил отказ.

К своему сообщению автор прикрепил видео. По его словам, он догнал доктора у дверей подъезда, когда та садилась в служебный автомобиль.

На видеозаписи видно женщину, которая садится в автомобиль. По словам автора, это служебная машина терапевта. Женщина заявляет, чтобы мужчина вызвал доктора еще раз и отказывается произвести осмотр. В дело вмешивается водитель, который подтверждает, что автомобиль действительно служебный, а доктор работает в одной из поликлиник города. На видео можно рассмотреть и автора — видно, что мужчина выскочил из дома в одной футболке и без каких-либо средств индивидуальной защиты.

- Я болею коронавирусом, ко мне врач не приходит, окажите мне помощь! Если к нам с дочерью не пришел врач, почему этого сделать не можете вы?! Вы же все равно пришли к жене! - требует автор видео.

- Отойдите от меня! - нервно отвечает доктор и пытается отпихнуть мужчину от машины, чтобы закрыть дверцу. В какой-то момент женщина не выдерживает и ругается матом на мужчину.

После длившейся несколько минут перепалки врач все же уехала, а автор сообщил, что в итоге ни к нему, ни к ребенку никто из поликлиники так и не пришел.

Вечером того же дня в территориальном Управлении Росздравнадзора сообщили, что занялись скандальным видео.

- Территориальный орган Росздравнадзора по Владимирской области проверит факт неоказания медпомощи мужчине с коронавирусом, которого, согласно распространённой в соцсетях информации, пришедший на другой вызов участковый врач отказался осмотреть, - сообщили в ведомстве.

Что касается владимирцев, то они разделились ровно на два лагеря: одни защищают врача, другие — автора скандального ролика. Первые замечают, что доктора на пике эпидемии и без того работают без выходных, с утра до ночи, и не могут по своему усмотрению сбивать графики осмотров, в то время как «легкие» больные сами должны идти в «красные зоны», что сейчас и происходит. Другие полагают, что прав в этой ситуации мужчина. По крайней мере — должны были осмотреть его ребенка.

Пока в департаменте здравоохранения не смогли оперативно прокомментировать эту ситуацию.