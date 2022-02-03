Владимирцам будут дистанционно открывать и закрывать больничные

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Владимирская область преодолела психологическую отметку в тысячу заболевших. 3 февраля коронавирус подтвердили у 1068 человек. Львиная доля заболевших (738) приходится на областной центр. Среди них 40-45 процентов медиков.

На самых стойких медиков лежит колоссальная нагрузка, им приходится работать с раннего утра до позднего вечера. И, несмотря на это, в департаменте здравоохранения уверяют, что система справляется, а «не легла на бок». Хотя пациенты, которые вынуждены проводить в больнице по 4-5 часов, могут с этим поспорить. Все как один говорят, что в поликлиниках — настоящий ад.

- Я прошу жителей, у которых легкое течение болезни, которые идут на контрольный мазок или закрыть больничный, посещать поликлинику во второй половине дня. После 16 часов в «красных зонах» пациентов практически нет. А в некоторых поликлиниках красные зоны работают до 22 часов, - говорит Артем Осипов, и.о.директора облздрава.

Есть жалобы и на горячую линию «122», на которую просто невозможно дозвониться. В ведомстве отмечают, что до сих пор идет ее донастройка, чтобы пациентам было удобнее ей пользоваться. Кроме того, специалисты колл-центра не только отвечают на возникшие вопросы, но и ведут дистанционное лечение на дому.

- Спасибо за помощь волонтерам, прежде всего, это учащиеся медицинского колледжа. С нетерпением ждем окончания сессии у ординаторов. После этого они тоже присоединятся к работе, - поблагодарил Артем Осипов.

Еще один вопрос, который беспокоит больных и общественников, это выдача лекарств. Судя по мониторингу ОНФ, только 25 процентов пациентов получают необходимые препараты. В департаменте здравоохранения подчеркивают, что лекарства выписывают, исходя из состояния больного. Кому-то полагается один препарат, а кому-то — несколько.

Наконец, Артем Осипов анонсировал, что больницы региона готовятся к переходу на дистанционное открытие и закрытие больничных листов.

- Вчера департамент здравоохранения издал распоряжение о дистанционном закрытии больничных листов. Сегодня поликлиники начали отрабатывать этот алгоритм. В самое ближайшее время мы рассмотрим вопрос о дистанционном открытии больничных листов, - отметил Осипов.

Эта мера поможет разгрузить «красные зоны», поскольку сейчас заболевшие и выздоровевшие пересекаются и ни о каком разделении потоков речи не идет.