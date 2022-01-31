На проспекте Ленина коммунальщики, убирая снег с проезжей части, поломали деревья

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

31 января владимирцы, проезжавшие на автобусах от остановки улица Пичигуна до остановки проспект Ленина, могли наблюдать огромные снежные навалы высотой с грузовик.

Выросшие горы снега, состоящие из глыб, комьев и валунов разнообразных размеров, не только перекрыли видимость со стороны проезжей части и наоборот, но и всей своей массой улеглись на деревья. Особенно сильно пострадала липовая аллея напротив «Крейсера». Тонкие деревца взывали прохожих о помощи, местами едва выглядывая из-под снеговых куч. Спрессованный до льда снег наверняка поломал деревья, так как некоторые из них (те, что еще не разрослись, как следует) под грузом согнулись почти горизонтально.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Сколько лет живу во Владимире, такое вижу впервые! - негодовала жительница Ленинского района Наталья, которая сама подошла ко мне на улице. - В прокуратуру надо жаловаться! Нельзя так к деревья относиться, пусть даже вы и город пытаетесь убрать! На центральных улицах и без того зелени мало, так еще и последнюю добьют.

С вопросом «что случилось?» мы обратились в мэрию областного центра, где сразу же попросили прислать фотографии «безобразия».

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Если просто делаются временные снежные отвалы — это одно дело, но когда страдают деревья — это непорядок, - заметил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович и пообещал во всем разобраться.

Через некоторое время городские власти объяснили, что навалы действительно временные.

- В настоящее время коммунальные службы дожидаются более мягких температур, чтобы снежные навалы стали податливее. Как только температура станет выше, мы уберем их, причем будем считать, что называется, каждое дерево, чтобы ни одно из них не пострадало, - сообщил Александр Карпилович.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Правда, в мэрии так и не ответили, почему снег не вывезли сразу, однако не столь давно в ходе заседания горсовета руководитель Центра управления городскими дорогами Руслан Юсупов посетовал, что техники банально не хватает, в том числе самосвалов.

Выживут ли после «снежной блокады» деревья на проспекте Ленина, станет понятно только весной. Кстати, помимо чисто эстетической и экологической части, эти валуны напрямую влияют и на безопасность дорожного движения — водители многократно жаловались, что из-за снежных куч вдоль мостовых трудно вовремя разглядеть пешеходов, а в условиях гололеда даже невысокая скорость может привести к печальным последствиям.