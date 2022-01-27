Взгляд изнутри: как готовилась и как прошла вторая «прямая линия» губернатора Авдеева

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1 час 54 минуты — чтобы быть совсем точным, столько длилось прямое общение главы региона с жителями области и чиновниками на местах в минувший вторник. Всё по плану, если не считать дату второй «прямой линии»: она ожидалась 20 января, но «зависла» из-за положительного теста на ковид, который получил губернатор. «Вот увидишь, если надо будет — будет отрицательный», — сказал мне тогда один всезнайка. И ошибся.

Тем не менее, телеканал «Губерния 33», Центр управления регионом, технические службы областной и районных администраций заранее протестировали возможность нового формата эфира. Предполагалось, что на связь с Александром Авдеевым выйдут не только обычные жители (или те, кто себя так представит), но и мэры, главы районов, директора департаментов «белого дома». Сколько времени ушло на настройку звука, света, сигнала, боюсь даже предположить, но в итоге удалось «подружить» телевизионный эфир и ВКС — видеоконференц-связь, которой сейчас пользуются чиновники для участия в совещаниях. Где-то звук запаздывал, но к часу «Х» всё работало.

Александр Авдеев появился в эфирной студии областного телеканала «Губерния 33» за 15 минут до начала «прямой линии». Кажется, он был единственным, кто не волновался в тот момент. За пять минут до эфира к нему подошла пресс-секретарь Ольга Елунина, принесла последние данные по восстановлению теплоснабжения в Муроме и другие «шпаргалки». «Заготовку», «Сценарий» — скажут авторы анонимных телеграм-каналов. Если и можно назвать что-то в прямой линии заготовками, то это вопросы, в том числе видеоролики, которые заранее отправляли сами владимирцы. Сделать это можно было до прямой линии (в официальных аккаунтах губернатора в соцсетях и в группе Центра управления регионом в «ВК»). Но, как и предполагалось, вопросы шли и в реальном времени. Плюс две телефонные линии. Точное количество вопросов оценить не берусь, но только в ВК-аккаунте Авдеева за день до эфира их было несколько сотен.

Успел обменяться парой фраз с главой региона — до этого момента пересечься с новым губернатором не удавалось.

- С чего лучше начать — с Мурома? – спросил я.

- Да, есть самые свежие новости, - одобрил Авдеев.

И о здоровье я не мог не спросить: буквально перед прямой линией выяснилось, что «ковид» или похожая хворь выкосила всех замов губернатора, кроме уже встречавшегося с ней Александра Ремиги. По этой же причине официально отсутствовал Андрей Шохин.

Техники в любую минуту готовы были вывести в эфир директора облздрава, владимирского вице-мэра Гарева или руководителя Селивановского района. Видеообращения, которые жители прислали на «прямую линию» заранее, не «мариновали»: обращения перенаправляли главам, и поэтому к моменту вызова на виртуальный «ковер» часть проблем удалось решить — например, почистить конкретную дорогу от снега или вывезти мусор из двора. Сам губернатор и до, и во время «линии» заявил: его цель — не дать ответ всем «здесь и сейчас», а получить срез проблем, чтобы потом каждый обратившийся получил ответ. Такие вопросы и после первой, и после второй прямой линии обличают, в том числе, в форму поручений губернатора — с конкретной датой исполнения, ответственным и отчетом. Если провалишь поручение — пеняй на себя.

Признаюсь, ожидал публичного разноса кого-нибудь муниципала, но нет. Еще не просто осознавать, что стиль управления областью сейчас — не «орловский», с шашкой наголо. И полной неожиданностью стало заявление о вероятном росте тарифов на пассажирские перевозки. Фактически губернатор взял удар на себя: сообщать неприятную новость обычно приходится главам муниципалитетов, а те стараются переключить негатив от этой новости на перевозчика или самого губернатора.