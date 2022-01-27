Владимирские депутаты добавили денег на детские сады и дороги

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26 января прошло январское заседание владимирского Совета народных депутатов. На нем рассматривали несколько бюджетных вопросов, которые касались, в основном, софинансирования.

В частности, на бесплатное горячее питание для начальной школы из областного бюджета было выделено на 3 миллиона 558 тысяч рублей больше, поэтому из городской казны добавили 227 тысяч рублей.

Кроме того, город получил деньги на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры квартала малоэтажной застройки в микрорайоне Пиганово.

- На этот год из областного бюджета предусмотрено 28 миллионов рублей, на 2023 год — 71 миллион 731 тысяча рублей. Поэтому нам необходимо предусмотреть на этот год 325 тысяч, - сообщил заместитель главы городской администрации Сергей Сысуев. Депутаты поддержали выделение дополнительных средств.

32 миллиона 680 тысяч рублей выделили из областной казны на сети газоснабжения в микрорайоне Лунево. Город, в свою очередь, добавил 10 миллионов 320 тысяч рублей.

- Продолжается строительство двух детских садов во Владимире — на улице Тихонравова и в Коммунаре. Контракт мы продлили до 1 апреля текущего года. Для завершения строительства необходимо предусмотреть софинансирование по каждому объекту — 4 миллиона 677 тысяч рублей и 2 миллиона 587 тысяч рублей соответственно, - доложил Сергей Сысуев. Деньги предусмотрели.

Продолжится работа по переселению из аварийного жилья. Из фонда реформирования ЖКХ поступила субсидия — 322 миллиона 590 тысяч рублей, из областного бюджета — 4 миллиона 937 тысяч. Городу остается добавить 1 миллион 645 тысяч рублей. К слову, по решению суда в кратчайшие сроки необходимо расселить дом №4 по улице Разина, для этого необходимо 6 миллионов 22 тысячи рублей.

Также из областной казны выделили 77 миллионов 931 тысячу рублей на дороги, хотя изначально эта сумма была на 37 миллионов меньше. Муниципалитет в итоге добавил свои 11 миллионов 803 тысячи рублей.