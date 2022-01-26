Проект парка у ДТЮ не приняли из-за угрозы краснокнижному цветку

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Проект парка у ДТЮ, который подготовили в конце прошлого года, не утвердили. А всему виной колокольчик, да не простой, а краснокнижный.

Напомним, что за основу проекта парка взяли идеи и визуализации, разработанные ещё в 2020 году АКБ «Реформа» и прошедшие обсуждения с горожанами. Согласно плану, заброшенные сады должны были превратиться в многофункциональный парк с детскими и спортивными площадками, набережной, смотровыми площадками, прудами, где можно будет зимой кататься на коньках,а летом плавать на лодке. Компания «Рарок», с которой заключили контракт, должна была провести проектно-изыскательные работы и прикинуть, где на участке более 28 гектар разместить административное здание, павильоны, кафе, туалеты и прочие постройки. Однако готовый проект не прошел экспертизу. Как оказалось, в бывших коллективных садах растет колокольчик широколистный, который входит в Красную книгу Владимирской области. Архитекторы и дизайнеры, разработавшие проект, не позаботились о судьбе растения, которое неизбежно пострадает при облагораживании заброшенной территории. В итоге эксперты потребовали найти колокольчику новый дом.

Как рассказали в городской администрации, теперь нужно разработать технологию сохранения редкого вида, без него разрешения на благоустройство не получить. Таких документов чиновникам раньше готовить не приходилось, но выполнить ее помогли в ВлГУ. Сейчас технология почти готова, новый дом для колокольчика тоже нашли – его перенесут в городской парк на улице Мира, через дорогу от садов.

Фото автора Fida Kettunen: Pexels.

Из-за этой задержки городской администрации пришлось вернуть в областной бюджет 5,3 миллиона рублей – такую сумму выделила область на софинансирование проекта. Правда, эти деньги обещали вернуть в этом году – как только решится вопрос с колокольчиком

Само обустройство парка начнется не раньше следующего года. В мэрии его создание оценили в 720 с лишним миллионов рублей. При расчете за основу брали аналогичные парки, в том числе «Добросельский». Таких денег у города нет, потребуется помощь областной администрации и федеральная поддержка. Кстати, в мэрии рассматривают вариант передать землю, где планируется строить парк, области, чтобы они сами решали финансовые вопросы.