Владельцы квартир в «доме с лишними этажами» не хотят посадки застройщика и винят во всем власти

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На скамье подсудимых оказался гендиректор ООО «Система» - фирмы-застройщика, которая возвела в микрорайоне Коммунар многоэтажку, известную теперь как «дом с лишними этажами»: вопреки правил охранной зоны, высотность была превышена, и люди пятый год не могут получить свои квартиры. Но вот сами дольщики не спешат винить во всем строителей.

«Нам просто нужны наши квартиры»

В ходе судебного заседания под председательством федерального судьи Юрия Евтухова, состоявшегося в октябрьском райсуде 21 января, продолжился допрос потерпевших. Напомним, что экс-руководителя «Системы» Юрия Русакова обвиняют в «причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения».

В этот раз должны были допросить девять обманутых дольщиков, но в итоге на трибуну суда поднялись лишь пятеро — остальные попросили с их допросом повременить по разным причинам.

Основную часть вопросов задавала государственный обвинитель Надежда Марихова. Она интересовалась, при каких обстоятельствах дольщики познакомились с Русаковым, имеют ли к нему неприязнь, а также подробно расспрашивала об обстоятельствах заключения договоров и о суммах причиненного ущерба.

Ответы потерпевших сводились к тому, что Русакова они знают только по линии строительства, неприязни к нему не испытывают, а договоры заключали в период между осенью 2016 и 2017-м годом, когда дом только строился. Во всех случаях люди переводили деньги на счет «Системы» через банк, причем многие брали под это ипотеку, продавали прежние квартиры, и вкладывали материнский капитал.

- На что вы рассчитываете по результатам данного процесса? - задавал судья Юрий Евтухов каждому «традиционный» вопрос. Ни один из дольщиков не сказал, что желает видеть Русакова за решеткой. Все, как один, уверяли, что желают получить квартиры, а сажать гендиректора провинившейся фирмы совершенно не хотят.

Судья Юрий Евтухов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Так, в ходе допроса хозяйка одной из квартир Юлия Строганова рассказала, что хотя и Русаков не объяснял дольщикам причины своего поступка по поводу добавления этажей, но заверил, что вопрос решается.

- Мы писали письма в отделы архитектуры и строительства. Ответы приходили такие, что все знают ситуацию. На тот момент губернатором был Сипягин. При нем уверяли, что будут меняться проекты охранных зон, чтобы повысить этажность. Но вопрос до сих пор не решен. Мы понимаем, что это уголовное дело, но пришли, чтобы вернуть квартиру, - резюмировала Юлия Строганова. - Возможно, у Сергея Владимировича (Русакова — авт.) есть такая возможность.

Откуда взялись лишние этажи

На вопрос о том, как появились два лишних этажа, пролила свет потерпевшая Алла Самонина. Вместе с супругом они купили в доме две квартиры, из которых сделали одну, но четыре минувших года вынуждены ютиться вместе с детьми у родителей.

Между судьей и Аллой Самониной состоялся следующий диалог.

- Скажите, а вы на этих собраниях присутствовали, где вам предлагались варианты решения жилищных проблем? - спросил судья Евтухов.

- На первом собрании не присутствовала, не была уведомлена. А далее было собрание с Сергеем Владимировичем (Русаковым — авт.), Долинской (и.о. директора депаратмента архитектуры и строительства — авт.) и Маханько Олегом Витальевичем (зам начальника управления архитектуры и строительства горадминистрации Владимира — авт.).

- Давайте про это собрание поговорим подробно. Что вам Русаков объяснил?

- Русаков сказал, что он не справился именно с юридическим вопросом ввода нашего жилья, дом физически стоит построенным, мы его видим. И если вопрос не будет решен в марте 2019 года, можем взять дом штурмом и жить в нем.

- Что значит — юридически не справился?

- Нет разрешительных документов для ввода в эксплуатацию.

- Два лишних этажа есть, а разрешительных документов на них нет? Я так понимаю?

Застройщик Сергей Русаков. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Да, ваша честь.

- Вы не спросили участников собрания, как так получилось? Откуда взялись два этажа?

- Спросили, нам было отвечено, что имеется устная договоренность с властью.

- С кем именно?

- С госпожой Орловой (экс-губернатор Владимирской области – авт.) и с Хвостовым (экс-вице-губернатор, сидит сейчас за решеткой – Авт.) я полагаю — могу ошибиться.

- Так было озвучено, что была устная договоренность с заместителем губернатора Хвостовым и занимавшей на тот момент пост губернатора Орловой? О чем?

- О том, что возможно построить такой дом, документы будут готовы. Я цитирую аудиозапись, которая имеется. Я не придумываю, - заявила Алла Самонина.

- То есть, заранее устно договорились, что ему дали добро построить два лишних этажа, а потом они будут юридически оформлены. Такая смысловая нагрузка?

- Да.

Надо сказать, что на этом месте сам Сергей Русаков и его адвокат заметно оживились, но вопросов потерпевшей задавать все же не стали.

Заседание в итоге было перенесено на 27 января — в этот день снова продолжится допрос потерпевших.