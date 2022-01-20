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Общество20 января 2022 13:00

Под Кольчугино пожарный случайно оказался у горящего дома и спас хозяина

Благодаря старшему сержанту Андрею Балукову в огне никто не пострадал
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Около половины двенадцатого дня 20 января старший пожарный второй пожарно-спасательной части Владимира старший сержант Андрей Балуков по своим делам ехал по трассе мимо деревни Сукманиха Кольчугинского района, когда заметил, что дом №21 по улице Первой горит.

Молодой человек тут же развернулся и направился прямо к дому, в окнах которого бушевало пламя, параллельно вызывая по телефону коллег.

- Подъехал и вижу, что дым начал идти уже с кровли. При этом у крыльца была припаркована машина, а входная дверь оказалась открыта, - рассказывает Андрей Балуков.

Тогда старший сержант понял, что внутри мог остаться кто-то из людей, так что поспешил внутрь, хотя на тот момент все уже было в дыму. Это не остановило пожарного — он закрылся воротником куртки, и устремился в комнаты.

- Дыма было много, а из другой комнаты через дверь уже перекидывался огонь. Я прошел дальше и в одном из помещений увидел лежавшего на диване мужчину — хозяина, - сказал Андрей Балуков.

Мужчина не приходил в чувства, а медлить было некогда, поэтому Андрей схватил его под руки, и волоком потащил на улицу.

- Только на свежем воздухе мужчина пришел в себя и спросил, что случилось. Я ответил ему, что горит его дом. Он был одет легко — в штаны, свитер и носки, и сказал, что ему холодно, - вспоминает Андрей Балуков.

Пожарный отвел погорельца к соседке, а сам бросился назад — ему пришла мысль спасти и автомобиль мужчины, так как тот находился в опасной близости от пламени. Старший сержант подогнал свой автомобиль и вместе с другим очевидцем, который тоже проезжал мимо и остановился, подцепил иномарку и оттащил подальше.

- Тут подоспели коллеги из Кольчугино, которые приступили к тушению, а я продолжил свой путь дальше, - заключил Андрей.

В результате дом сгорел практически дотла — общая выгоревшая площадь составила 104 квадратных метра. К счастью, благодаря оказавшемуся в нужное время и в нужном месте пожарному Андрею Балукову, на этом пожаре обошлось без жертв.

Причину возгорания в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС, а руководство рассматривает вопрос о награждении отличившегося сотрудника.

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