Экс-вице-губернатор Елена Мазанько: «Протокол судебного заседания не соответствует приговору!»

Апелляцию рассматривают трое судей. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Первое заседание в рамках апелляции, поданной бывшим заместителем губернатора Еленой Мазанько, состоялось 18 января. Бывшую чиновницу в августе минувшего года приговорили к 8,5 годам колонии и штрафу в размере 8 миллионов рублей за получение взяток в крупном и особо крупном размерах на общую сумму в 3 миллиона рублей.

На связи из СИЗО

Как установлено судом первой инстанции, взятки Мазанько получала в 2014 году, когда занимала должность заместителя главы Владимирской области при тогдашнем губернаторе Светлане Орловой.

Речь шла о том, что Елена Мазанько получила деньги от своих кемеровских земляков — предпринимателей Ивана Лянге и Елены Осиповой за то, что фирмы последних одержали победу в торгах на проведение ремонта актового зала в здании областной администрации, а также на поставку туда мебели. Сумма контрактов оказалась внушительной — почти 73 миллиона рублей.

Несколько лет потребовалось следователям, а затем судьям, чтобы довести это дело до вынесения приговора, который в итоге и не устроил Мазанько и ее защитников Марию Фирсову и Леонида Прошкина, подавших апелляционную жалобу. Кстати, Осипову и Лянга также в итоге осудили за дачу взяток.

На первом судебном заседании сама Елена Мазанько не присутствовала лично, но подключилась по видеосвязи прямо из стен следственного изолятора. На этот раз защищал ее уже новый адвокат. Как объяснила сама осужденная — Фирсова и Прошкин «сделали свое дело» на первой инстанции.

Началось заседание с того, что Елена Ивановна пожаловалась на качество звука, так что прямо из зала суда пришлось звонить в СИЗО и просить настроить систему. Пока ожидали техника, суд поинтересовался у осужденной о ее самочувствии, на что Мазанько посетовала, что дело тянется уже шесть лет, но ответила, что чувствует себя нормально, и вообще — в любом состоянии будет принимать участие в процессе.

Три вопроса к осужденной

После того, как звук наладили, решился вопрос с участием СМИ, против чего никто не возражал, и государственного адвоката, которого пришлось назначить самому суду в апелляции, так как старые уже ушли, а о новом защитнике известно еще не было. В итоге государственный адвокат был освобожден и тут же покинул зал, и на стороне защиты остались только новый адвокат Мазанько Альянов, а также защитник Осиповой и Лянга, который тоже принимает участие в процессе.

Перед тем, как начать рассмотрение возможных ходатайств, суд счел необходимым разрешить несколько вопросов. В частности, оказалось, что Елена Мазанько не ознакомилась с материалами уголовного дела уже после постановления приговора, отказавшись от этой процедуры.

- Носил ли этот отказ вынужденный характер? - спросил суд.

- Я этим делом шесть лет занимаюсь, знаю все «в стихах», также, как и мой адвокат. Никакого вынужденного характера это не носило, это был добровольный отказ, - уточнила Мазанько.

Второй момент касался вопроса ознакомления с протоколом суда, который вели в первой инстанции. Вручили его экс-чиновнице лишь 3 декабря, однако Елена Мазанько заявила, что ознакомиться времени оказалось достаточно, и вдруг сделала неожиданное заявление, когда ее спросили о замечаниях.

- Я об этом еще скажу — протокол судебного заседания не соответствует приговору и не соответствует аудиозаписям, которые велись при каждом заседании Ленинского районного суда. Я тоже об этом скажу, ссылаясь на страницы, - заявила осужденная.

Правда, как оказалось, жалобу на несоответствие протокола экс-вице-губернатор в райсуд не подавала, намереваясь озвучить свою позицию лишь в апелляционной инстанции.

Третье, на что обратил внимание суд — накануне апелляционная инстанция получила из Ленинского райсуда жалобу от бывшего адвоката Мазанько Марии Фирсовой, которая как раз касалась странностей с несоответствием протокола и изначально была направлена в первую инстанцию. Однако ни новый защитник Мазанько, ни прокурор Мария Федосова ознакомиться с ней не успели — адвокат получил текст лишь за полтора часа до начала, а прокуратура не получала вовсе. Так что обе стороны запросили «тайм-аут», чтобы успеть изучить документ.

В результате рассмотрение апелляции было отложено до 1 февраля.