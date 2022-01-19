Застройщик дома с «лишними этажами» в Коммунаре предлагает дольщикам компенсации, но тех не устраивают их размер

Дом, ставший причиной судебных тяжб. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Русакова обвиняют по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». 17 января состоялось уже четвертое заседание, ранее трижды процесс откладывали по различным причинам.

- В ходе заседания были установлены личности явившихся потерпевших, и начат их допрос, - рассказала официальный представитель Октябрьского районного суда Кристина Белогруд.

Потерпевшими признаны дольщики, купившие в спорном доме квартиры. Многие из них, как например, Юрий Земсков за время, что тянется вся эта история, успели выплатить ипотеку по квартирам в злополучном доме. Во время заседания стало известно, что компания-застройщик предлагает дольщикам выплатить компенсации.

- Однако при этом нам предлагают компенсации по тем расценкам, по которым мы их покупали в свое время, - рассказал на суде Юрий Земсков. - Но недвижимость очень подорожала. И на те средства, что мне предлагают, я не смогу купить квартиру.

Дольщики внесли встречное предложение – выплатить компенсации по рыночной стоимости купленных в доме квартир, а также возместить средства, потраченные по гражданскому делу, что проходило раньше. Однако застройщик пока на это требование не ответил.

По итогам состоявшегося заседания процесс снова перенесли, на этот раз — на 21 января. В этот день снова продолжится допрос потерпевших.

Напомним, что дом с «лишними этажами», расположенный в Коммунаре по адресу: улица Центральная, 19, должны были сдать еще осенью 2018 года, однако по сей день этого не сделано, так как застройщик завысил положенную для охранной зоны высотность, воздвигнув два лишних этажа. В результате дом, вместо положенных 24 метров, имеет высоту в 30 метров, в связи с чем его принять его в таком виде невозможно. Проблему пытался решить прежний губернатор Владимир Сипягин, однако у него ничего не вышло. Назначенный ему на смену Александр Авдеев предложил все-таки снести два лишних этажа, однако пока и это предложение «зависло».