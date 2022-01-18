В сквере Коврова появится скульптура Фрекен Бок, а в парке Лакинска — шведская стенка

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На эти деньги планируют благоустроить 35 дворов и 32 общественных пространства: 6 парков, 5 скверов, 3 набережных, 3 стадиона, зона отдыха в Кольчугино, детский парк в Вязниках, 2 памятных места, 5 общественных зон, 2 площади, 4 спортивные детские площадки.

Делают ради галочки

Несмотря на то, что в прошлом году план по благоустройству был перевыполнен (вместо 54 объектов было приведено в порядок 206), в департаменте ЖКХ считают, что качество этих работ оставляет желать лучшего.

Благоустройство дворов сводилось к минимуму: ремонт дворовых проездов, тротуаров, освещение, установка скамеек и урн, ремонт парковочных мест.

Что касается общественных пространств, то в большинстве случаев масштабного преображения тоже не случилось. Дорожки были вымощены тротуарной плиткой, сделано освещение и озеленение территории, установлены детские игровые и спортивные площадки, урны, лавочки и небольшие скульптуры.

- Проектирование при благоустройстве общественных территорий − на низком уровне: не применяются новые технологии, большинство проектов типовые, стандартные, ничего нового и интересного. Недостаточно выполнить только асфальтирование одной пешеходной дорожки и освещение, или только установить уличные тренажеры. Это должен быть многофункциональный проект, который бы притягивал жителей. К выбору территорий, которые подлежат благоустройству, тоже необходимо подходить более тщательно и реалистично, чтобы они действительно были нужны людям. И, конечно, на особом контроле вопрос качества. Работы нужно контролировать на каждом этапе, заключать договоры на стройконтроль, привлекать общественников, − подчеркнула директор департамента ЖКХ Елена Семенова.

Справедливости ради, надо отметить, что были и успешные проекты. В частности, зона отдыха «Кукушкин пруд» в Коврове, «Сквер родителям» в Вязниках и проект благоустройства площади Ленина в Киржаче были направлены в Минстрой для включения в реестр лучших практик по благоустройству.

Владимир в отстающих

Сейчас контракты на проведение работ заключили лишь несколько муниципалитетов. Наибольший объем средств не законтрактован во Владимире (101,8 миллиона рублей), в Коврове (8 миллионов), в Лакинске (7,4 миллиона рублей). Если до 1 марта контракты заключить не успеют, то субсидии муниципалитеты не получат.

На сегодняшний день Ковров выставил два контракта. Первый касается благоустройства сквера по улице Комсомольской. За 20 миллионов там обещают интересно оформить деревья, посадить новые саженцы, дорожки вымостить плиткой, на детской площадке установят качели, вертушки, сети и скульптуры сказочных персонажей — котенка Гав и «домомучительницу» Фрекен Бок.

За 8,5 миллионов рублей предстоит благоустроить сквер «Культура», который расположен рядом с домом культуры «Родина». На первом этапе сделают пешеходные дорожки и восстановят фонтан. Также появятся несколько скульптур — мальчика с книжками и художника, установят лавочки и озеленят сквер. В планах — установить арт-объект мужчину с патефоном.

Третий этап благоустройства парка стартует в Лакинске. За шесть миллионов там должны сделать детскую площадку с резиновым покрытием, поставить качели, лестницы-лазалки, теннисный стол, шведские стенки, урны и лавочки.

Разместили контракт и на шестой этап благоустройства набережной реки Клязьма в Собинке. Планируют заняться озеленением, поставить скамейки и урны и продолжить ограждение вдоль берегов реки. Работы обойдутся в 4,1 миллиона рублей. Ранее здесь появились тротуары и велодорожки, освещение, несколько цветников, облагорожены памятники пограничникам и Карацупе, обелиск, дерево молодоженов.

КСТАТИ

В феврале-марте пройдет голосование за общественные территории на 2023 год. К проектированию привлекают студентов из строительного колледжа и ВлГУ, а значит, проекты не должны быть «пустыми». Жителей области просят не игнорировать голосование.