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Общество15 января 2022 11:00

Умер первый мэр Владимира Игорь Шамов

Он возглавлял областную столицу с 1990 по 2002 год
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено администрацией города Владимира.

Фото предоставлено администрацией города Владимира.

15 января 2022 года, во Владимире скончался первый мэр города Владимира Игорь Васильевич Шамов, возглавлявший столицу Владимирской области с 1990 по 2002 годы.

Игорь Васильевич родился 11 июня 1935 года в Удмуртии. В 1959 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности инженер-физик, работал в Ленинграде, а с 1961 года во Владимире - старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского института синтетических смол, впоследствии - НПО «Полимерсинтез». Автор профильных изобретений, кандидат технических наук.

На рубеже 1990-х годов Игорь Шамов ушел в политику, став во Владимире одним из самых ярких сторонников демократических преобразований. С октября 1990 года по декабрь 1991 года он являлся председателем исполкома Владимирского городского Совета депутатов. В декабре 1991 года был назначен главой администрации города Владимира, в 1995 и 1997 годах дважды побеждал на выборах главы городской исполнительной власти. Завершил работу в должности главы администрации города Владимира в марте 2002 года.

Возглавляя город на сломе эпох, в условиях острого бюджетного дефицита, Игорь Шамов проявил себя талантливым, масштабным, разносторонним руководителем и, в то же время, харизматичным и открытым в общении человеком. Он умел убеждать людей и не избегал диалога с жителями.

При нем, в годы коммунальной разрухи, во Владимире удалось отремонтировать более трети городских разводящих тепловых сетей и перевести ТЭЦ на газовое топливо, открыть Судогодский водовод, построить без малого 1 миллион квадратных метров жилья, внедрить частный общественный транспорт и, создав конкурентную среду, зарегистрировать тысячи малых и средних предприятий.

Под руководством Игоря Шамова в городе были организованы Городской дворец культуры и ДК молодежи, муниципальный театр «Разгуляй» и камерный хор «Распев», спортивные и музыкальные школы, школы искусств, служба социальной поддержки и дом ветеранов, развивались международные гуманитарные и экономические связи города Владимира с городами-партнерами из разных стран мира.

В 1995 году по итогам Всероссийского конкурса мэров Игорь Шамов вошел в число 15 лучших российских градоначальников. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «Ветеран труда», знаками «Почетны строитель России» и «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», орденом РПЦ «Святой равноапостольный князь Владимир» III степени, другими общественными и профессиональными наградами.

В 2012 году Игорю Васильевичу Шамову было присвоено звание Почетный гражданин города Владимира.

Комиссия по организации похорон извещает, что прощание с Игорем Шамовым состоится 18 января 2022 года с 10.00 до 12.00 часов в Городском дворце культуры (улица Горького, 54).

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