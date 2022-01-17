Суздальский медик полтора года судился, чтобы получить положенные льготы

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Борисов переехал из Гусь-Хрустального во Владимир, устроился работать фельдшером в ФАП в селе Суходол Суздальского района. Медик временно поселился в областной столице у знакомых, друзей родителей. Молодой мужчина рассчитывал воспользоваться положенными льготами и получить ипотеку на особых условиях, положенных медикам. Но все оказалось не так просто: добиваться предоставления льгот по ипотечному кредиту ему пришлось через суд. Почти полтора года ему пришлось разбираться с руководством районной больницы и департамента здравоохранения, чтобы улучшить жилищные условия.

Есть же жилье в Гусе

Напомним, по закону, медики Владимирской области могут получить субсидию на уплату первоначального взноса в размере 30% стоимости жилья и ежемесячную компенсацию процентов по кредиту в течение пяти лет. Заявление на предоставление льгот Владимир Борисов подал еще в июне 2020 года, к тому времени в одном из суздальских ФАПов он проработал уже два года. Но в июне 2020 года комиссия отказала ему в предоставлении льгот, посчитав, что он не подходит по указанным в законе критериям. Чиновникам не понравилось, что у фельдшера в собственности часть родительского дома в Гусь-Хрустальном – примерно 25 «квадратов». Их не смутило, что от отчего дома до работы медику 150 километров – жилье же имеется. А во Владимире никаких метров у медика вовсе не было, по соцнайму жилье он тоже не снимал, но комиссии не понравилось, что он не является членом семьи тех, у кого живёт. Они посчитали, что из-за этого он не имеет право на меры поддержки, хотя остальным критериям фельдшер соответствовал – моложе 42 лет, работает в бюджетном медицинском учреждении, ранее мер поддержки не получал.

Решив не сдаваться, Владимир Борисов пошел в суд. Ему отказал сначала Суздальский районный суд, потом областной. И тогда медик обжаловал решение в Москве. Второй Кассационный суд Москвы встал на сторону фельдшера, отменил предыдущие решения, посчитав, что медика поставили в неравное положение с другими коллегами. Дело направили на новое рассмотрение в Суздальский районный суд, но другому судье, который принял решение в пользу медика. Теперь он сможет получить льготную ипотеку и купить квартиру.

Осадок остался

Напомним, во Владимирской области программа «Медицинская ипотека» реализуется с января 2015 года. За первые пять лет программы на компенсацию первоначального взноса на приобретение жилья из областного бюджета выделили более 136 млн рублей, а на компенсацию ежемесячных платежей – более 47 млн, при этом жилье улучшили более 400 медиков, в основном врачи.

Право на льготный жилищный кредит имеют медицинские работники не старше 41 года с высшим или средним профессиональным образованием; медики с высшим или средним профессиональным образованием, в семье которых двое и более её членов работают в государственных организациях здравоохранения области. Льготным кредитом также могут воспользоваться врачи-специалисты и заведующие, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. Программу доработали в 2020 году, увеличив первоначальный взнос с 20% до 30%, а также прописав, что проценты будут гасить в полном объеме. На этот шаг чиновники пошли, чтобы привлечь медиков: последние десять лет в регионе стабильно не хватает более тысячи врачей и сотен сотрудников среднего медперсонала. Привлечь их из других регионов удается, но этого недостаточно, чтобы закрыть дефицит. Как объясняют в облздраве, мешает близость Москвы и Нижнего Новгорода – врачи и медсестры предпочитают ехать работать туда ща большие деньги. Но, возможно, дело не только в этом. Так суздальский медик отмечал, что хоть и не планирует увольняться, но осадок у него остался.