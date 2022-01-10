Врио губернатора Владимирской области заразился коронавирусом

Фото предоставлено Администрацией Владимирской области.

Глава Владимирской области Александр Авдеев заболел COVID-19. Положительный тест он получил в конце праздничных каникул. Заболевание в настоящее время протекает легко, и Александр Авдеев намерен работать удалённо – об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

"В конце новогодних выходных почувствовал недомогание, поднялась температура. Сделал ПЦР - получил положительный тест на COVID. Болезнь в настоящий момент протекает без осложнений. Надеюсь, будет достаточно режима самоизоляции. Эту неделю буду работать удалённо, с использованием режима конференц-связи", написал глава 33 региона.

Закончил чиновник сообщение словами о необходимости вакцинации, напомнив, что вряд ли хоть кого-то коронавирус обойдёт стороной.

"Как видите, никто от него застрахован. Очень вас прошу, найдите время и вакцинируйтесь! И, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности! Здоровья вам и вашим близким!" написал Авдеев.

Кстати, в администрации Владимирской области это не первый случай, когда чиновники заболевают коронавирусом. Так, врио вице-губернатора по экономическому блоку Александр Ремига уже дважды болел COVID-19. Когда заместитель губернатора заболел во второй раз (это было в ноябре), он тогда тоже говорил о необходимости прививаться.

"Сейчас могу говорить, как человек, который не только вакцинировался, но и попал в то исключение, к которому относятся людей, которые переболели после вакцины. Прохождение болезни проходит в крайне легкой форме. Поэтому не болейте, вакцинируйтесь!"