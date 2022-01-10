Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье10 января 2022 8:00

Врио губернатора Владимирской области заразился коронавирусом

Александр Авдеев заявил, что осложнений нет, но работать он будет дистанционно
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото предоставлено Администрацией Владимирской области.

Фото предоставлено Администрацией Владимирской области.

Глава Владимирской области Александр Авдеев заболел COVID-19. Положительный тест он получил в конце праздничных каникул. Заболевание в настоящее время протекает легко, и Александр Авдеев намерен работать удалённо – об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

"В конце новогодних выходных почувствовал недомогание, поднялась температура. Сделал ПЦР - получил положительный тест на COVID. Болезнь в настоящий момент протекает без осложнений. Надеюсь, будет достаточно режима самоизоляции. Эту неделю буду работать удалённо, с использованием режима конференц-связи", написал глава 33 региона.

Закончил чиновник сообщение словами о необходимости вакцинации, напомнив, что вряд ли хоть кого-то коронавирус обойдёт стороной.

"Как видите, никто от него застрахован. Очень вас прошу, найдите время и вакцинируйтесь! И, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности! Здоровья вам и вашим близким!" написал Авдеев.

Кстати, в администрации Владимирской области это не первый случай, когда чиновники заболевают коронавирусом. Так, врио вице-губернатора по экономическому блоку Александр Ремига уже дважды болел COVID-19. Когда заместитель губернатора заболел во второй раз (это было в ноябре), он тогда тоже говорил о необходимости прививаться.

"Сейчас могу говорить, как человек, который не только вакцинировался, но и попал в то исключение, к которому относятся людей, которые переболели после вакцины. Прохождение болезни проходит в крайне легкой форме. Поэтому не болейте, вакцинируйтесь!"

Коронавирус Covid-19Интересное