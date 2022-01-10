Владимирский филолог создала словарь атомных терминов

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Толковый словарь “Пойми атомщика: лексика атомной отрасли”, одним из авторов которого стала Наталия Фельдман, подробно объясняет и показывает с помощью уникальных иллюстраций более 2100 популярных терминов атомной отрасли.

Наталия никогда не мечтала создать словарь – ей казалось, что это скучная работа. Но когда в 2012 году она пришла работать в ИЦАЭ, ее как филолога заинтересовали сложные и необычные специальные термины и аббревиатуры.

- Постепенно я начала с ними знакомиться, и первым термином, этимологию которого мне захотелось узнать, был «желтый кек». Жёлтый – это цвет порошка, но что такое кек? Оказалось, что это специфический вариант освоения соответствующего английского термина yellow cake. Переводить это словосочетание как «жёлтый пирог» или «жёлтый торт» было не очень корректно. И его заменили похожим по звучанию химическим термином, - рассказывает она.

До сих пор никто не систематизировал богатую терминологию атомщиков, а в словаре собран максимум терминов с примерами.

- На официальных сайтах организаций «Росатома» уже существуют электронные словари, но нам захотелось сделать более информативный вариант и дополнить классические определения примерами употребления терминов и терминологических сочетаний в самых разных текстах, а также объяснить значение некоторых профессионализмов. Многие профессионализмы ещё не вошли в словари и встречаются по четыре варианта их написания, в том числе, в документах. Язык атомщиков живой, он меняется. Например, есть такой термин «ловушка расплава» - это металлическая чаша под реактором. Но ловушка звучит слишком эмоционально, поэтому в последние годы говорят «устройство локализации расплава».

Как признается Наталия, составлять словарь оказалось увлекательным делом и больше года она с удовольствием работала над ним вместе со своим научным руководителем, доктором наук Натальей Юдиной. Автор уверена, что словарь пригодится не только студентам, изучающим смежные специальности, но и журналистам, а также просто любознательным людям. Словарь купить нельзя, он распространяется бесплатно в Информационных центрах по атомной энергии, где его можно выиграть в качестве приза или просто взять почитать. А один экземпляр обещают подарить областной научной библиотеке.

Не останавливаясь на достигнутом, Наталия мечтает написать ещё одну книгу – об истории названий атомных реакторов и прозвищах атомщиков, рассказать, почему появилась знаменитая «Аннушка» и откуда у саровских атомщиков взялась поговорка: «Мы американцев сначала обхаритонили, а потом и забабахали». Оказывается, в этой шутке вспоминают двух атомщиков – учёных, академиков: Юлия Харитона и Евгения Забабахина.

- Атомные термины – это всегда интересные истории. Например, после постройки реактора «РУСЛАН» в Челябинске - это изначально была аббревиатура словосочетания «реакторная установка с лантановым наполнителем», следующий реактор, обозначенный аббревиатурой «ЛФ-2», окрестили Людмилой, потому что Александр Сергеевич Пушкин – наше все, и для атомщиков в том числе, - говорит создатель словаря.