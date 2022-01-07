Экономические итоги-2021 во Владимирской области: конец советской эпохи, общепит и QR-коды

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уходящий год был для экономики периодом тряски. Кто-то активно восстанавливался после провального 2020 года, а кто-то под влиянием ковидных ограничений продолжал страдать. В итоге, много экономических событий в 2021 году оказались связанными с деятельности властей.

Война общепита против QR-кодов и запретов

Наверное, сильнее всего от коронавирусных ограничений в уходящем году страдала сфера услуг. Их постоянно ограничивали во всем: вводились запреты на работу ночью и обязательные QR-коды или ПЦР-тесты.

За всю сферу отдувался в итоге общепит. Часть представителей областной ассоциации отельеров и рестораторов региона активно боролась с любыми попытками областных властей вводить жесткие ограничения на бизнес. В активную фазу противостояние перешло с 12 июля, когда указом губернатора были введены ограничения для посещений жителями Владимирской области заведений, представляющих сферу услуг. Посещать кафе, рестораны, бары, фитнес-центры, кинотеатры, спортивные и детские центры с этого момента могли только люди, имеющие на руках сертификат о вакцинации или свежий ПЦР-тест (сделанный в течение последних трех дней). Эти правила вызвали горячее возмущение у бизнеса. Власти региона, чтобы смягчить негодование согласились пообщаться. Первый вице-губернатор Александр Ремига в течение двух дней встречался с представителями фитнес-центров и индустрии развлечений. Но общепит хотел общаться лишь с главой региона. И Владимир Сипягин, вернувшись из Казани, согласился на встречу, на которой объявил, что со сферы услуг и общепита снимаются все ранее установленные ограничения.

Казалось, инцидент исчерпан, но практически сразу последовали проверки от департамента предпринимательства. И вновь последовала волна возмущений. После этого проверки прекратились.

Вслед за этим общепит начал борьбу против QR-кодов и отмены запрета на работу ночью. Самое интересное, что к середине декабря сфере услуг удалось добиться частичной победы в этой борьбе. 24 декабря появился указ губернатора о том, что с 30 декабря кафе, бары и рестораны имеют право работать всю ночь, но с 1.00 до 6.00 клиенты обязаны предъявлять на входе QR-код, либо справку о перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест не позднее 48 часов. Также все заведения общепита вне зависимости от их вида, с 30 декабря могут на 100 процентов заполнять залы. Но у всех гостей должен быть QR-код или справка/ПЦР-тест.

Владимирский инвестиционный конгресс

Конгресс стал большим экономическим событием федерального масштаба, и проводился с 9 по 11 декабря. В нем приняли участие главы регионов, муниципалитетов, руководители федеральных министерств и ведомств, депутаты, а также представители бизнес-сообщества. По его итогам Владимирской области удалось заключить сразу несколько важных инвестиционных соглашений.

Владимирский инвестиционный конгресс. Фото АВО.

Резюмируя результаты трехдневной работы, врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев сравнил состоявшееся общение с только что высаженным деревом, которое непременно принесет плоды, но спустя какое-то время.

«Сейчас сложно говорить об ожидаемых результатах, потому что всегда нужно руководствоваться принципом «меньше говори, больше делай», и только со временем можно будет оценить результаты наших встреч, соглашений и переговоров. Но, подводя локальные итоги трехдневной дискуссии, можно сказать, что экономика страны выходит из замирания, связанного с карантином и санкциями — все соскучились по нормальному общению и готовы к обсуждению планов и их реализации, готовы к диалогу с региональными и федеральными властями», - подчеркнул Александр Авдеев.

Между тем, «ростки будущего дерева» для Владимирской области оказались более чем существенными. Так, только по итогам последнего дня конгресса руководство региона заключило шесть инвестиционных соглашений на несколько миллиардов рублей в части строительства промышленных предприятий в разных уголках региона. Объем инвестиций измеряется в миллиардах рублей и тысячах новых рабочих мест.

За время работы форума Александр Авдеев провел ряд встреч, по итогам которых было подписано около 20 различных инвестиционных соглашений. Также среди них имеются несколько договоров, направленных на улучшение экологи региона. Все инвестпроекты рассчитаны на реализацию не завтра, но в ближайшую «пятилетку».

Новые инфраструктурные кредиты

Уже в первую неделю после своего назначения врио губернатора Александр Авдеев встретился с главой администрации города Владимира Андреем Шохиным. По итогам встречи назревшую проблему с общественным транспортом в областном центре Александр Авдеев взял на карандаш. И в ходе заседания Правительственной комиссии по региональному развитию он попросил вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина рассмотреть возможность предоставить региону инфраструктурный бюджетный кредит на старт большой реновации владимирского автопарка. В итоге Владимир получил 250 миллионов рублей на закупку новой техники.

Фото АВО,

Однако это не единственный инфраструктурный бюджетный кредит, предоставленный 33 региону. Еще 6 октября стало известно о том, что Владимирская область получит финансовую поддержку для реализации двух проектов на общую сумму 5,4 миллиарда рублей.

Первый − комплексное развитие посёлка Доброград, где в рамках кредита подстроят инженерную и социальную инфраструктуру, детские сады и школы, благоустроят дворы и скверы. Второй проект – восстановление почти с нуля теплового хозяйства города Александрова, где предусмотрено строительство 12 котельных общей мощностью 71,7 МВт, а также реконструкция тепловых сетей общей протяжённостью 31,8 км.

«Эти проекты предполагают хорошее соотношение бюджетных и внебюджетных средств: в рамках их реализации суммарно планируется привлечь свыше 44 млрд рублей из внебюджетных источников. Прогнозируемое количество новых рабочих мест достигнет 4400, а суммарный эффект для экономики региона ожидается около 10 млрд рублей налоговых доходов», – отметил Александр Авдеев.

Новые производства

Несмотря на все «коронавирусы», в регионе активно открывали в течение года новые производства. Перечислить можно много объектов. Так, например, в июне в Муроме открылось новое производство ориентированно-стружечных плит. Для изготовления более 230 тысяч кубометров ОСП-плит в год ЗАО «Муром» намерено было использовать побочные продукты собственного производства и надеялось на выделение новых лесных угодий.

Фото АВО.

А в декабре в Киржачском промышленном технопарке "Русклимат ИКСЭл" началось строительство нового многофункционального комплекса по производству промышленных систем кондиционирования и вентиляции «ВентИнжМаш» площадью 35 тысяч квадратных метров. В проект планируется вложить более 2 миллиардов рублей. Новый корпус позволит создать около 600 рабочих мест. Открыть его планируется в третьем квартале 2022 года.

Также «Аскона» открыла новую фабрику во Владимире, а «Мон’дэлис Русь» запустила новую производственную линию по выпуску бисквитов «Медвежонок Барни» и мини-кексов «Юбилейное».

Закрытие советских магазинов

Завершается целая эпоха - во Владимире скоро не останется магазинов, работающих по советскому образцу.

Так, в октябре 2021 года закрылся последний книжный магазин, работавший по заветам советской торговли, на улице Горького, 44 (остановка «Всполье»). Перед продажей и закрытием в магазине даже объявили двухнедельную акцию ликвидации товара. С 5 по 29 октября в магазине по сильно сниженным ценам можно было купить художественную литературу, специальные научные и учебных издания, канцелярские принадлежности, музыкальные ноты и игрушки.

А еще в декабре закрыли магазин «1000 и 1 мелочь». Он пока закрылся не окончательно. Однако там речь идет о долгах по коммуналке в 90 тысяч рублей. Из здания уже начали съезжать арендаторы. Так что будущее у магазина весьма туманное.