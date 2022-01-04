Криминальные итоги-2021 во Владимирской области: дела на вице-губернаторов и депутатов

Григорий Вишневский. Фото АВО.

В целом ушедший год выдался «урожайным» на уголовные дела в отношении крупных чиновников и депутатов, однако случались и другие серьезные преступления. Кроме того, ряд уголовных дел в 2021 году дошел до суда.

Приговор со второго раза

Главной криминальной новостью января 2021 стал приговор экс-гендиректору завода «Автоприбор» Алексею Мельникову, который был вынесен 25 января. Мельников обвинялся в преднамеренном банкротстве предприятия, злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и растрате.

Суд установил, что бывший руководитель завода-гиганта заключил с фирмами, возглавляемыми его собственным сыном, сделки, согласно которым они имели преимущество при получении имущества «Автоприбора» в случае его банкротства. Затем частное охранное предприятие «Витязь», одним из учредителей которого опять же был сын Мельникова, обратилось в суд, потребовав признать предприятие банкротом, что и было сделано в 2014 году. После этого началось долгое конкурсное производство.

Алексей Мельников. Фото: Роман КОМОВ

Что касается растрат, то Мельникову вменялось безвозмездное отчуждение восьми квартир стоимостью в 20 миллионов рублей и 40-процентной доли в уставном капитале компании «СпецТехАвто». В итоге хозяевами квартир стали заинтересованные люди, а владельцем проданной доли подконтрольного предприятия также стал сын гендиректора.

Примечательно, что первый приговор Алексею Мельникову был оспорен как защитой, так и обвинением. Наконец, 25 января 2021 года суд признал его виновным, исключив лишь один из эпизодов мошенничества, и приговорил экс-гендиректора к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей.

Обвинение депутатов

Осенью 2021 года было завершено расследование уголовного дела в отношении депутата горсовета Покрова, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, народный избранник, выступая от имени директора строительной компании, получил от местной жительницы доверенность на продажу ее квартиры стоимостью 920 тысяч рублей, а также 400 тысяч рублей наличными сверху. За это он пообещал женщине участие в долевом строительстве двухкомнатной квартиры. Однако в итоге деньги и жилье присвоил себе, а дама осталась ни с чем. В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в Петушинский районный суд.

А буквально на днях еще один народный избранник стал фигурантом дела о крупном мошенничестве. Речь идет о депутате Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района, который с июля по ноябрь 2020 года передал в муниципальный Отдел строительного контроля ложные сведения о количестве деревьев, которые требовалось спилить на территории детского садика.

По документам фирма депутата спилила более 500 квадратных метров деревьев на сумму в 1 миллион 176 тысяч рублей, но на самом деле масштаб работ оказался существенно ниже — по версии следствия, рабочие спилили всего 17 квадратных метров насаждений на 33 тысячи рублей. Таким образом, в карман депутата перекочевало более 1 миллиона 140 тысяч рублей. Задержали нардепа сотрудники ФСБ, расследование уголовного дела продолжается.

Взятки, и еще раз взятки

Уходящий год ознаменовался целым рядом скандальных уголовных дел, в которых фигурировали имена бывших и действующих вице-губернаторов Владимирской области. Открыл «марафон» врио заместителя главы региона Роман Годунин. В его кабинете 25 мая прошли обыски, а вскоре региональные главки Следкома и ФСБ сообщили о возбуждении в отношении него уголовного дела по обвинению в картельном сговоре. По версии следствия, Годунин и тогдашний директор ГУП «ДСУ-3» Роман Головин заключили соглашение с единственной фирмой-конкурентом на торгах по выбору подрядчика на строительство Рпенского проезда. В итоге цену никто сбивать не стал, и формально победа в более чем двухмиллиардном контракте досталась «ДСУ-3», а с конкурентом заключили договор субподряда.

Роман Годунин. Фото АВО.

Интересно, что впоследствии тогдашний губернатор Владимир Сипягин уволил Годунина, но не из-за уголовного дела, а по причине неуказания им в декларации о доходах неких счетов и недвижимости. Годунин подал в суд и даже его выиграл, но на свой пост фактически так и не вернулся. Расследование в его отношении продолжается.

А к концу года еще один зам главы региона оказался в руках закона. Григорий Вишневский обвиняется в получении двух взяток — в 600 тысяч за общее покровительство от руководителя коммерческий фирмы, и в 150 тысяч рублей за «попустительство по службе» от директора другой организации. Сам Вишневский давать показания отказался, в настоящее время он находится в СИЗО.

Помимо вице-губернаторов сипягинского периода, оскандалились уголовными делами и замы главы региона, работавшие еще при Светлане Орловой. Так, в суд было передано уголовное дело в отношении Рената Чагаева. Экс-чиновник обвинен в получении взятки в один миллион рублей за помощь подрядчику в приемке корпуса одного из медучреждений области, а также за получение «вознаграждения» от директора подконтрольного госучреждения в сумме 690 тысяч рублей за попустительство по службе и общее покровительство.

В этом же году был вынесен приговор Елене Мазанько. Она тоже обвинялась в получении крупных взяток, и в итоге получила штраф в 8 миллионов рублей и 8,5 лет колонии общего режима. Суд установил, что Мазанько помогла фирме земляков из Кемеровской области получить контракт на ремонт и оснащение зала совещаний в областной администрации на 73 миллиона рублей, при этом в реальности завысив эту цифру на 7 миллионов. Причем сама экс-вице-губернатор получила 3 миллиона в качестве взятки.

Наконец, летом 2021 года обвинительным приговором завершилось уголовное дело, которое было возбуждено на бывшего водителя вице-губернатора Дмитрия Хвостова Игоря Козырского. Козырский обвинялся в том, что выступал посредником при передаче взяток от застройщиков своему непосредственному начальнику Хвостову. Сам экс-заместитель тогдашнего губернатора Светланы Орловой уже отбывает 12 лет за взятки, а его водитель за посредничество был приговорен к 5 годам лишения свободы условно.

Честь мундира

Еще одним приговором, правда, значительно более мягким, завершилось другое резонансное уголовное дело. Речь идет о бывшем начальнике Владимирского юридического института ФСИН России генерал-майоре Сергее Бабурине.

Сергей Бабурин. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Генерал в отставке обвинялся в трех эпизодах превышения должностных полномочий. В первом случае он организовал сбор с курсантов денег на спортивную форму с символикой института, во втором — уволил «задним числом» серьезно провинившегося преподавателя, а в третьем — закупил, опять же, на деньги курсантов, лекарства для профилактики коронавируса еще в первую волну заболевания в 2020 году.

Сам генерал уверял, что сбор на форму — практика для таких вузов вполне обычная, преподавателя он уволил, чтобы не «марать честь института», а лекарства вынужден был закупать, так как в реальности в медсанчасти самого вуза не было практически ничего.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил Сергея Бабурина к 1,5 годам лишения свободы условно. Любопытно, что сами курсанты никаких претензий генералу не предъявили.

Преступление года

Самым обсуждаемым уголовным делом стало дело по обвинению жителя Суздальского района Дмитрия Копылова в похищении первоклассника из Камешковского района. Преступление, прогремевшее на всю Россию, было совершено в конце сентября 2020 года, и найти мальчика удалось лишь благодаря зарубежным полицейским, обнаружившим в теневом сегменте интернета информацию о похищенном ребенке.

Дом Дмитрия Копылова. Фото: Валерия ПРОНИНА

Оказалось, что Копылов купил под Камешково дом в деревне, и оборудовал в подвале нечто вроде потайной комнаты, где и жил более месяца его маленький пленник. К счастью, в итоге парня задержали в ходе силовой операции, а мальчика благополучно вернули родителям.

Как сообщило областное СУ СК России, в основу обвинения Копылова в результате лег 21 эпизод насильственных действий секусального характера, 19 эпизодов использования детей в целях изготовления порноматериалов, 12 эпизодов использования порно с изображением детей, 17 эпизодов оборота таких материалов через сеть, а также незаконное использование чужого и поддельного автомобильного номера.

По версии следствия, мальчик из Горок был не единственной жертвой Копылова — на его счету посягательство на еще двоих детей, которые он совершал с 2014 года.

В скором времени это дело в закрытом режиме начнет рассматривать суд.

Кто виновен в крушении поезда

В этом же году Центральным межрегиональным СУ на транспорте СК России было направлено в суд еще одно резонансное уголовное дело, фигурантами по которому проходят двое железнодорожных электромехаников Владимирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки.

ЧП с поездом в Камешковском районе. Фото АВО.

Мужчины обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в результате чего погиб человек. Речь идет о крушении грузового поезда на станции Новки-1, произошедшего 16 ноября 2020 года.

По версии следователей, в тот день электромеханики обнаружили неисправность стрелочного перевода и, никого не поставив в известность, сами приступили к ремонту. Однако ремонтники не успели собрать конструкцию до прохода поезда и тот буквально разъехался в разные стороны. В результате товарный состав, перевозивший мазут, сошел с рельсов вместе с электровозом. Под завалами из цистерн погиб мастер пути, а из 35 опрокинувшихся резервуаров с горючим как минимум из семи произошел разлив топлива. Железнодорожники очень долго ликвидировали экологические последствия этой аварии.