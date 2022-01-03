Политические итоги-2021 во Владимирской области: новый губернатор и отмена прямых выборов мэра в Гусе

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Вообще 2021 год для Владимирской области можно смело поделить на две не равные половины. До октября мы жили в эпоху губернаторства Владимира Сипягина, а после регионом стал управлять Александр Авдеев. И за три месяца политический климат сильно поменялся.

Новый губернатор и Владимир Сипягин в Госдуме

Собственно говоря, очевидно, что смена главы региона стала главным политическим событием в области. С 2018 года, как губернатором стал Владимир Сипягин, регион серьезно трясло. Ставшая к своему глубокому удивлению оппозиционной партия «Единая Россия» через Законодательное собрание активно противостояла решениям губернатора от ЛДПР. Это не всегда было плохо. Просто сотрудничества не получилось. А от этого страдала область.

В октябре прошли выборы в Госдуму. И по их итогам Владимир Сипягин получил возможность стать депутатом ГД, чем и воспользовался. Его уход стал благом и для Сипягина, который вернулся к тому, что у него хорошо получается – законотворческой деятельности, и для региона, где исчез негласный конфликт между разными ветвями власти.

Исчез, так как губернатором был назначен единорос. Информация об этом появилась в 16.15 4 октября на сайте Кремля. Там лаконично сообщалось, что временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области назначен Александр Авдеев.

Александр Авдеев. Фото АВО.

Все сразу бросились выяснять, кто же это такой. Оказалось, что последние пять лет он был депутатом Государственной думы РФ седьмого созыва. При этом сам он родом из Калуги, где закончил и школу, и вуз. А потом он пошел на Калужский турбинный завод, где у него родители работали. Однако быстро сменил заводскую деятельность на финансовую. В 1996 году Александр Авдеев перешёл на стажировку в Сбербанк РФ по городу Калуге, где официально проработал в течение последующих трёх лет. И дальше, вплоть до 2007 года его деятельность была связана с финансами. В 1999 году он поступил на работу в Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Калужской области на должность финансиста-аналитика. С 2001 по 2006 год работал финансовым аналитиком, а потом начальником финансово-аналитического отдела в компании «Группа Эликор».

Во Владимирской области Александр Авдеев сразу повел себя достаточно активно. Ездил по всем районам, начал строительство ковидного госпиталя, пробил Владимиру инфраструктурный кредит на новые автобусы. Обо всем отчитывался в социальных сетях (вел их он с помощью специалистов, чего не скрывал). Впрочем, очевидно, что это предвыборная работа, и иначе себя Авдеев повести не мог.

Кстати, радикально команду менять он не стал. Вначале он вообще оставил всех прежних замов Сипягина. Однако после того как в отношении врио вице-губернатора Григория Вишневского 15 ноября было заведено уголовное дело (по статье «Получение взятки»), Авдеев сразу заявил, что в его команде не место коррупционерам и взяточникам и сменил Вишневского на Константина Баранова, который до этого занимал пост главы департамента здравоохранения.

Отмена прямых выборов мэра в Гусь-Хрустальном

Вторым по значимости и громкости стала скандальная история в Гусь-Хрустальном, где депутаты местного Горсовета отменили прямые выборы главы города.

Причем началась она еще в феврале, когда в адрес председателя местного совета народных депутатов поступили сразу четыре обращения с идентичным призывом – выбирать мэра по конкурсу депутатами Горсовета. Обращения поступили от генерального директора АО «Гусевской стекольный завод имени Ф. Э. Дзержинского» Александра Климашина, председателя Совета директоров ООО «Гусар» Александра Березкина, председателя отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Ольги Морозовой и председателя отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Александра Давыдова.

. Фото: Александр УТКИН

Впрочем, сами обращения скандальностью еще не пахли. В конце концов, каждый имеет право на мнение. Но дело в том, что народ еще должен был согласиться с этим решением и высказать свое мнение по поводу отмены прямых выборов мэра на публичных слушаниях. Вот тут-то и начал разрастаться скандал.

Назначили их на 25 ноября. Однако сразу же появились дополнительные подробности, придавшие пикантности ситуации. На сайте мэрии объявили, что пускать на публичные слушания будут только тех, кто имеет действующий QR-код, полученный на портале "Госуслуг", то есть сделавших прививку от коронавируса или перенесших ковид в последние 6 месяцев.

Тем не менее, на слушания пришло много народу, и люди были категорически против. Вот только к мнению народа депутаты Горсовета не прислушались. 13 декабря они все-таки приняли решение вместо выборов главы города назначать сити-менеджера. За отмену прямых выборов мэра выступили 16 депутатов. Против было четверо. Еще один депутат в голосовании не участвовал.

Смена главы регионального отделения «ЕР»

В декабре 2021 года произошло событие, может быть и оставшееся слегка в тени, однако по-своему историческое. Владимирское региональное отделение партии «Единая Россия» возглавил кто-то другой, а не Владимир Киселев, стоявший у истоков местного отделения партии власти. Вместо него секретарем отделения стал врио губернатора Александр Авдеев.

Владимир Киселев. Фото: Алексей СУХОВ

Казалось бы, что тут такого? Однако надо понимать, что теперь вновь владимирских единоросов возглавляет не представитель местной политической элиты, а человек, приехавший из другого региона. Последний раз так было во времена губернаторства Светланы Орловой. А после ее отъезда в 2018 году, Владимира Киселева снова избрали на пост секретаря ВРО «ЕР». Кстати, в самой партии смену секретаря объяснили просто – во всех регионах, где губернатор представляет «ЕР», он должен быть и секретарем регионального отделения. Поэтому Александр Авдеев и стал новым руководителем местных единоросов.

Отставка главы Кольчугинского района

В начале декабря произошла еще одна скандальная история регионального политического значения. На сайте Ленинского районного суда города Владимира вдруг появилась информация о том, что некий гражданин Константин Николаевич Мочалов оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен на полтора года водительских прав за отказ проходить медицинское освидетельствование.

Константин Мочалов. Фото из личной страницы в ВК.

Владимирские СМИ сразу же уловили сходство ФИО данного человека с фамилией именем и отчеством главы Кольчугинского района. По материалам дела выходило, что он 21 августа был остановлен во Владимире патрулем ДПС. Сотрудники ГИБДД быстро определили, что водитель, скорее всего, выпивал. Они зафиксировали у водителя признаки опьянения: «запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи».

Некоторое время связаться с главой Кольчугинского района не удавалось. Все пытались понять, он ли был фигурантом этого дело или это просто совпадение. А 3 декабря глава администрации Кольчугинского района оставил пост в социальных сетях, где, во-первых, признал тот факт, что именно он отказался от медосвидетельствования, а во-вторых, сообщил, что он подал в отставку, так как «данное деяние недопустимо для чиновника». Также Мочалов сообщил, что в день поимки инспекторами ДПС он не выпивал. Просто накануне он отдыхал у друзей на дне рождения.

«В связи с тем, что я вечером выпивал, то отказался это (подышать в трубку – Ред.) сделать. Инспекторы составили протокол о невыполнении данного требования», - написал Мочалов. Кстати, сейчас страница Константина Мочалова в ВК удалена. И данный пост уже не найти.

Три дня на выборы в Госдуму

Нельзя было обойти сам факт выборов в Госдуму в этом году. Все-таки выборы такого уровня во Владимирской области происходят раз в пять лет. И результаты 2021 года оказались очень похожими с теми, что мы имели в 2016 году. Вновь, что по единому избирательному округу, что по одномандатным округам выиграли представители партии «Единая Россия». Причем в качестве одномандатников даже выиграли те же самые кандидаты – Григорий Аникеев и Игорь Игошин. Однако преимущество единоросов в 2021 году оказалось чуть менее явным, хотя все равно безоговорочным.

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приняли участие в выборах 37,89 процента. Для сравнения в 2016 году явка составила 38,41 процента. В общем-то, цифры практически не изменились, однако, учитывая, что в этот раз выборы длились три дня из-за коронавируса, надо признать, что люди явно с неохотой шли на избирательные участки. А ведь это выборы в Госдуму, что уж говорить про местные кампании. Кстати, председатель облизбиркома Вадим Минаев по поводу столь низких цифр сказал, что для 33 региона такая явка стала "нормой", начиная с 2008 года, до этого люди гораздо активнее шли голосовать.

Пятипроцентный порог преодолели лишь пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди». Причем главным сюрпризом для всех в регионе стала партия «Новые люди».