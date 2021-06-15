Частицы мощей князя Александра Невского едут по владимирским обителям

Мощи святого Александра Невского Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Новость от Владимирской епархии: частицы мощей святого благоверного князя Александра Невского повезли по обителям региона. При этом речь идет не о самих мощах, которые находятся в Александро-Невской лавре, а о двух их частицах, постоянно находящихся в храмах Владимира.

Особый чин святости

- Одна из частиц хранится в Богородице-Рождественском монастыре, а другая — в Успенском соборе, - уточнила официальный представитель Владимирской епархии Татьяна Данилова.

На текущий момент один ковчег находится в Гусь-Хрустальном районе, а второй — в Александрове. Затем они отправятся дальше - «путешествовать» по храмам и монастырям региона. Эти мероприятия приурочены к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, проводимые в этом году.

- Князь Александр Ярославич Невский — один из святых Русской православной церкви, относящихся к чину святых благоверных князей. Это особый чин святости, который прежде всего означает, что человек, получивший дар власти, использовал его на благо народа, - объясняет кандидат исторических наук, доктор теологии иеромонах Варфоломей (Минин). - Во Владимирской области этот чин святых представлен такими благоверными князьями, как князь Владимир, Андрей Боголюбский, Глеб Владимирович, князь Георгий и великий владимирский князь Александр Невский.

Многие дела, за которые особо чтят Александра Невского, были сделаны им именно на пике его государственной и дипломатической деятельности, когда в течение 11 лет он был Владимирским князем.

- Это было трудное время для Отечества, когда Русь стояла перед агрессией, как с запада, так и с востока. Благодаря Александру Невскому Русь, хотя и была в составе монгольской империи, но сохранила самостоятельность и политическую автономность, а главное - князь добился того, что русские не принимали участие в военных экспедициях монголов, - говорит отец Варфоломей. - Почитание Александра Невского начинается сразу, как только в 1263 году он скончался, возвращаясь из поездки в Орду, где решал вопросы защиты русских земель.

Чудо Куликовской битвы

Совсем недавно с помпой во Владимире открыли музей Александра Невского Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Его современники создали житие святого благоверного князя, указав на все великие и мудрые дела Александра Невского, которые видели воочию. Сперва он стал местночтимым владимирским святым, а уже в XIV веке к нему обращались воины и полководцы накануне сражений. Так, современники описывали чудо, когда накануне Куликовской битвы Александр Невский явился пономарю Богородице-Рождественского храма Владимира, где находились его мощи, и выступил «на помощь правнуку своему великому князю Дмитрию».

А в 1547 году произошла его Всероссийская канонизация, и насельник Богородице-Рождественского монастыря инок Михаил создал богослужебный и канонический тексты жития святого благоверного князя.

Новым периодом в почитании святого Александра Невского стали времена Петра Великого, когда император нашел в нем своего предтечу, вдохновился житием святого благоверного князя Александра, и в 1723-1724 годах перенес его мощи из Владимира в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.

- С тех пор мощи святого благоверного князя Александра Невского находятся там, но во Владимире есть две их частицы. Именно эти частицы сейчас направились по Владимирской области, - рассказал иеромонах Варфоломей (Минин).

По словам отца Варфоломея, через святого благоверного князя Александра Невского можно обращаться к Богу с любой просьбой о помощи.

- Конечно, прежде всего, приходя к князю, мы молимся о судьбе нашего Отечества, о Владимирском крае, о том, чтобы сохранились мир и благоразумие наших правителей. Так что современникам есть, с чем прийти к мощам святого благоверного князя Александра Невского, - заключил отец Варфоломей.

КОНКРЕТНО

В настоящее время один из ковчегов находится в храмах Гусь-Хрустального района, второй — в Александрове. С 8 июля и до конца месяца мощи святого благоверного князя Александра Невского будут находиться в Муромской епархии, осенью отправятся в Ковровский, Собинский и Судогодский районы, а в декабре будут в Суздале. После этого они вернутся во Владимир. К сожалению, точного графика переезда мощей из храма в храм просто нет — об их прибытии прихожанам должны объявлять священнослужители в самих храмах и монастырях Владимирской области.