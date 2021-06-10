Возвращение карабановского богатыря: Алексей Ловчев установил два новых рекорда России

Алексей Ловчев. Фото: Алексей СУХОВ

В Ханты-Мансийске завершился Чемпионат России по тяжелой атлетике. В нем приняли участие 323 спортсмена из 55 регионов России. Москву и Владимирскую область представлял богатырь из Карабаново Алексей Ловчев. Он выступал в весовой категории свыше 109 килограммов.

Во время ожесточенной борьбы за медали Ловчев поставил два новых рекорда России. Первый рекорд Алексея в рывке составляет 192 кг, второй рекорд в упражнении «толчок» — 232 кг.

- Победа на Чемпионате России для меня и моей команды - это победа, в первую очередь, над самим собой, над обстоятельствами, которые выбили меня из колеи аж на 6 долгих лет. Четырехлетняя дисквалификация, затем очень серьезная травма (отрыв сухожилий-трицепса), операция и долгое восстановление - в итоге на кубке России-2020 года травма повторяется и опять операция, лечение, восстановление, и вот только сейчас более менее прихожу в себя и набираю форму. Я так скажу, это мой путь и, несмотря на все трудности, я не сдаюсь и иду до конца. Сильный не тот, кто однажды победил, а тот, кто несмотря ни на что и вопреки всем обстоятельствам, продолжает бороться, шаг за шагом идти вперед к своей цели. Спасибо моему отцу, который с самого детства привил мне любовь к спорту и задал правильное направление в жизни! Благодаря нашей совместной ежедневной работе мы вернулись на помост! - написал Алексей в своем инстаграме.

На чемпионате России Алексей установил два новых рекорда. Фото департамента спорта.

Выступление спортсмена по достоинству оценил и главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский.

- Алексей Ловчев хорошо выступил на чемпионате России, это меня ничуть не удивило, - сказал в интервью РИА Новости Писаревский. - Потому что он тренировался на протяжении длительного времени, и сейчас ему надо было показать высокий результат, чтобы закрепиться в сборной. Я знал, что он полноценно готовится, и в Ханты-Мансийске он поднял весьма приличные килограммы. Алексей успешно использовал все шесть подходов и набрал достойную сумму для тяжелого веса.

Напомним, Алексей Ловчев — уроженец города Карабаново. На своем первом чемпионате мира в 2013 году Алексей завоевал бронзовую медаль по сумме двоеборья. В 2014-м - на чемпионате мира в Алматы, являясь одним из фаворитов, он не смог взять стартовый вес в рывке (205 кг), однако выиграл малую золотую медаль в толчке. Фамилия Ловчева по-настоящему прогремела на чемпионате мира 2015 года в Хьюстоне. Уже после второй попытки в толчке он завоевал золотую медаль. В своем заключительном подходе (264 кг) спортсмен превзошел мировой рекорд иранца Хусейна Резазаде, державшийся 11 лет, и рекорд по сумме двоеборья (475 кг) того же иранца, простоявший 15 лет. Однако радость была недолгой. В пробе Ловчева были найдены следы запрещенного вещества ипаморелина, и Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала спортсмена на четыре года. Алексей своей вины не признал и подал апелляцию. Однако Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне отклонил ее. После этого решения Алексей не смог участвовать в Олимпийских играх, которые прошли в Бразилии в 2016 году.

Алексей Ловчев и его отец и тренер Владимир Ловчев назвали отстранение от соревнований политически мотивированным решением. К слову, по результатам вскрытия пробы «Б» в ней не было обнаружено метаболитов ипаморелина (так же, как и в пробе «А»), и это косвенно свидетельствует об ошибочных выводах, сделанных канадскими экспертами.