Елена Овчинникова станет новым главврачом городской поликлиники №2

Елена Овчинникова. Фото администрации города Владимира

9 июня состоялось заседание комитета по образованию, культуре, туризму, делам молодежи, социальной политике, физкультуре и спорту. В повестке дня был лишь один вопрос – согласование кандидата на должность главного врача ГБУЗ ВО «Городская поликлиника №2 г. Владимира». Напомним, раньше облздрав мог назначать главных врачей своей волей, не советуясь ни с кем. Против этого протестовали как сами медики, так и владимирские депутаты, считая, что они вправе понимать, кого хотят поставить лечить владимирцев, и влиять на это решение. Как пример приводили резонансное назначение главным врачом владимирского роддома №2 «варяга» Веры Плашкевич, которое не все медики, а в результате и общественность, приняли с энтузиазмом. И в конце 2019 года Заксобрание внесло уточнения в областной закон, обязав департамент здравоохранения согласовывать назначения главных врачей для всех государственных медучреждений, за исключением тех, которые имеют статус областных – например, это ОКБ, областной онкодиспансер, областная детская клиническая больница и еще несколько медучреждений.

- Мы сейчас имеем тенденцию, что нам навязывают руководителей, которых ни в области не знают, ни наши руководители местного самоуправления. Никто их не знает. Появляются случайные люди, а потом мы узнаем, что они не одну больницу загубили, - заявила бывший главный врач роддома №2 и депутат Заксобрания Ирина Кирюхина во время обсуждения этого проекта.

И вот время согласовывать пришло. Владимирским депутатам предложили на должность руководителя городской поликлиники №2 пятидесятичетырехлетнюю Елену Овчинникову – врача-терапевта по образованию, работавшую заведующей поликлиники «Автоприбор» и четыре года занимавшую должность заместителя директора облздрава, а с октября 2019года и до сих пор - главным врачом ГБУЗ ВО «Центр патологии речи и нейрореабилитации». Для владимирских депутатов она тоже не чужой человек - с 2011 по 2015 годы была заместителем главы города Владимира.

- Как главный терапевт региона Елена Васильевна постоянно выезжает в муниципалитеты, она знает не только Владимир, но и всю область. Она соответствует квалификационным требованиям – имеет высшее образование, действующий сертификат, не менее пяти лет работы в руководящей должности, - рекомендовала ее кандидатуру начальник отдела кадров департамента здравоохранения Владимирской области Светлана Шидловская.

Депутаты идею назначения одобрили, отметив, что знают ее лично и очень давно.

- Всегда максимально отзывчива, человек слова и прекрасный организатор, - отозвалась о ней заместитель председателя горсовета Лариса Пышонина.

Вопрос о согласовании будущего главврача городской поликлиники выносить на горсовет не будут – депутаты уже рекомендовали мэрии одобрить Елену Овчинникову на эту должность.