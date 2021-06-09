Российские лингвисты и «Яндекс» назвали слова, свойственные чисто Владимирской области

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

На днях компания «Яндекс» опубликовала исследование, которое она проводила совместно с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Посвящено оно было региональному разнообразию русского языка. Или, говоря другими словами, местным диалектам.

От «Анакома» до «пережарки»

Для этого использовались данные блог-платформы Яндекс.Дзен. Лингвисты изучили статьи и комментарии 6 миллионов пользователей из всех регионов России, в общей сложности — 11 миллиардов словоупотреблений. А потом вместе отобрали самые интересные слова и дали им определения.

Нашлись слова, свойственные и лишь Владимирской области. Правда, сразу стоит оговориться, что чисто «владимирских» слов в данном списке нет. Каждое свойственно ряду регионов. Полный список для Владимирской области включает в себя 40 слов (к примеру, слово «музейщик» по данным исследования в нашем регионе употребляется в 3,5 раза чаще, чем в других территориях), однако концентрируются в исследовании на семи диалектизмах.

- В подборке «Яндекса» говорится о семи словах, которые характерны для Владимирской области, - прокомментировала нам исследование известный владимирский филолог Екатерина Кузнецова. - Есть среди них как диалектизмы в традиционном смысле (например, слово «домушка»), так и городской диалект (например, «анаком»). Причём особенность приведённых «Яндексом» слов заключается в том, что ни одно из них не уникально для нашего региона, а используется и в других областях. Нужно сказать, что такое встречается довольно часто, ведь диалекты не знают административно-территориального деления современной России.

Что же это за слова? Вот список:

АНАКОМ — лапша быстрого приготовления (Владимирская область, Волгоградская область, Ростовская область, Саратовская область, Ставропольский край);

ДОМУШКА — небольшой домик или хозяйственная постройка (Владимирская область, Ивановская область, Нижегородская область, Ярославская область);

ДУРОМ — в больших количествах, в большой степени (Владимирская область, Нижегородская область, Республика Мордовия, Ростовская область, Самарская область, Ульяновская область, Чувашская Республика);

ИЗРАСТАТЬСЯ — вырождаться, расти и терять красоту (Владимирская область, Красноярский край, Нижегородская область);

ИСПЛЕВАТЬСЯ — испытать или выразить крайнее недовольство (Владимирская область, Ивановская область, Нижегородская область, Ярославская область)

ИХА, ИХО, ИХИ И Т.Д. — их, принадлежащий им (Астраханская область, Владимирская область, Ивановская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Республика Мордовия, Самарская область, Саратовская область, Тамбовская область, Ульяновская область)

ПЕРЕЖАРКА — овощи, пассерованные для супа (Алтайский край, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Ивановская область, Липецкая область, Рязанская область, Ставропольский край, Тульская область)

«Эти слова придают языку очарования»

На самом деле в самом исследовании написано, что никто не собирался давать полную исчерпывающую картину современных диалектов русского языка. Это всего лишь срез текущего момента нашей речи. С этим согласна и филолог Екатерина Кузнецова.

- В Педагогическом институте студенты изучают курс русской диалектологии. Там они анализируют и владимирские говоры, - рассказала она. - Традиционно большое количество региональных слов встречается среди наименований растений и грибов. Например, в некоторых районах Владимирской области используется слово «петушки». Оно зафиксировано в «Словаре русских народных говоров». Там указывается, что во Владимирской, Костромской и Московской областях так называют грибы лисички. Среди интересных особенностей нашего региона могу вспомнить слова «мятуха» (картофельное пюре) и «песок» (сахарный песок).

При этом даже среди лингвистов нет однозначного отношения к местным говорам. Кто-то считает их равными жаргонизмам и канцеляризмам и делает из этого вывод, что они вредят чистоте русского языка. А кто-то, наоборот, относится к ним нормально.

- Диалектная лексика – это неотъемлемая часть языка. Не нужно думать, что слова, отмеченные в исследовании «Яндекса», как-то портят язык. Скорее, они добавляют речи жителей каждого региона некоего очарования. Вспомним хотя бы извечный спор московского «подъезда» и петербургской «парадной», о котором даже стихи слагают, - считает Екатерина Кузнецова.